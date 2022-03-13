Мнение: Биологическое оружие США – подготовка к геноциду



Еще и еще раз, странно, что этого многие не понимают. Когда-то именно руками политических элит США, которые сегодня снова пришли к власти, был уничтожен Ирак, а его правитель цинично казнен. И можно сколько угодно говорить о плохом Саддаме, но факт остается фактом – за последнюю неделю мы узнали больше про разработку биологического оружия в США, чем они же нашли в Ираке за все эти годы. Это ужасный показатель, который упорно не доходит до людей. Особенно наших, против которых это оружие и разрабатывается.

Товарищи, может вы этого и не понимаете, а вот в США очень даже доперли. Если вскроются факты подобного считайте мирового терроризма – это не только подорвет остатки авторитета Штатов, это сделает их страной изгоем. Даже ядерные ракеты не помогут. Плюс, собственное население может и туповато, но не до такой же степени.

Кстати, оцените уровень ведущейся сейчас заодно и информационной войны.

Ничто не предвещало сенсаций, но, когда сенатор Марко Рубио (республиканец от Флориды) спросил Нуланд: «Есть ли у Украины химическое или биологическое оружие?», замгоссекретаря неожиданно замялась. «Рубио, несомненно, ожидал категорического опровержения со стороны Нуланд, — пишет известный независимый журналист Гленн Гринвальд, — тем самым предоставив ещё одно «доказательство» того, что такие спекуляции являются подлыми фейк ньюз, исходящими от Кремля, Компартии Китая и QAnon. Вместо этого Нуланд сделала нечто абсолютно нехарактерное для неё, для неоконов и для высших чиновников Госдепа США: по каким-то причинам она сказала правду».

Любопытно, что слова замгоссекретаря не процитировало ни одно американское СМИ. И это при том, что тема, что называется, жареная: последние две недели заявления России и Китая о том, что на Украине существуют лаборатории, занимающиеся разработкой биологического оружия или его компонентов (МИД Китая даже называл конкретные цифры — «у США есть 336 лабораторий в 30 странах, находящихся под их контролем, в том числе 26 — только на Украине»), опровергались всеми экспертами и аналитиками, их преподносили как дезинформацию и очередную «теорию заговора». И тут — внезапно прозвучавшее в стенах конгресса признание замгоссекретаря США, фактически подтверждающее те самые «конспирологические» версии, которые дружно высмеивали «разрушители легенд». Но падкая на сенсации американская пресса предпочла это признание почему-то не заметить.

«Теперь, когда Россия сделала эти ложные заявления, а Китай, по-видимому, поддержал эту пропаганду, мы все должны быть начеку, потому что Россия, возможно, применит химическое или биологическое оружие на Украине или организует провокацию с его использованием», — написала Джен Псаки.

Понимаете, да? Там реально боятся. Это обрушит не только карьеры, хотя и таких там много. А мы просто и близко не понимаем, что происходит. Уверен, в Кремле знают сильно больше.

Так что надо просто понять – мы больше не могли ждать, был ненулевой шанс, что паразиты слишком близко подошли к изобретению какой-то особенной гадости.

И напомним, всем этим занимались фашисты, как в самых веселых фильмах про Индиану Джонса. Но это не кино. Американские элиты, верные делу дяди Адика – вот так видят мир.

Теперь посмотрим, как захочет это дело увидеть сама планета. Нас сильно больше, чтобы не понимать, чем подобное может закончится.

Вместе победим!

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