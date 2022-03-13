 

В РФ вырос спрос на мелованную бумагу краснокамской компании «Кама»

13.03.2022, 15:50, Новости дня
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На фоне приостановки иностранными производителями мелованной бумаги поставок в Россию краснокамское ООО «Кама» ощутило рост спроса на свою продукцию, сообщил источник в компании.

По словам собеседника «Коммерсанта», пока «Кама» выпускает и продает продукцию в прежних объемах, ее излишек на предприятии нет.

«Мы и так продавали все, что у нас есть. Но, как уже сообщалось ранее, производительные мощности картоноделательной машины при необходимости могут быть увеличены», – отметил источник на предприятии.

Ранее стало известно, что крупные поставщики мелованной бумаги приостанавливают работу в России. Продажи и производство в стране решили прекратить финско-шведская лесопромышленная компания Stora Enso и финская UPM. Также все поставки клиентам в Россию приостановили южноафриканская целлюлозно-бумажная компаниия Sappi и польско-шведский производитель Arctic Paper.

ООО «Кама» производит легкомелованную бумагу (LWC) и мелованный коробочный картон (FBB). Бумагоделательная машины выпускает 85 тыс. тонн продукции в год. Проектная мощность картоноделательной машины, которая была запущена весной 2021 года, составляет 220 тыс. тонн в год, на такие показатели предприятие планировало выйти в 2023 году.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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