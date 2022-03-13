В Киеве рассказали о надежде на встречу Зеленского и Путина в обозримом будущем

Киев рассчитывает на встречу президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина в обозримом будущем, сообщил советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк, информирует украинское издание «Страна.ua».

«Думаю, что нам уже не так долго к этому идти. Я не готов сказать, что эта встреча может состояться в ближайшее время. День, два, три – нет. Какое-то время еще займет, но будем стараться, чтобы это было как можно быстрее», – приводит его слова со ссылкой на издание РИА «Новости».

По словам Подоляка, как пишет издание, Украина сейчас ищет место проведения переговоров с точки зрения гарантий безопасности и разрабатывает пакет договоренностей, который будет учитывать исключительно важные для Украины позиции.

«Когда они будут наработаны, согласованы предварительно, тогда президенты смогут встретиться и проработать уже конечные положения мирного договора», – сказал Подоляк.

Он добавил, что Зеленский не подпишет никаких неэффективных и невыгодных для Украины договоров о мире.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов идти на переговоры с российской стороной.