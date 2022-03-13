 

Обвиняемую в убийстве девятилетней девочки в Вологде отправили в психбольницу

13.03.2022, 15:50, Новости дня
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Вологодский городской суд вынес постановление о переводе жительницы Вологды, которую обвинили в убийстве девятилетней школьницы, в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, сообщили в объединенной пресс-службе региона.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия о переводе Ланской, в отношении которой ведется производство о применении принудительных мер медицинского характера, в БУЗ ВО «Вологодская областная психиатрическая больница» на срок предварительного расследования, то есть по 18 апреля», – приводит сообщение РИА «Новости».

Суд принял во внимание, что у Ланской по результатам судебно-психиатрической экспертизы установлено психическое расстройство, требующее лечения. Также суд запретил Ланской общение с потерпевшей и свидетелями по уголовному делу, отправление и получение почтово-телеграфных отправлений и использование интернета.

Напомним, что согласно данным следствия, 16 октября женщина заманила двух девочек к себе в квартиру, купив им сладости. Одну она позже отпустила, а вторую убила. Задержали ее в Карелии. Подозреваемая 20 октября дала признательные показания, ей назначена судебная психолого-психиатрическая экспертиза. Позже стало известно, что суд отправил под арест на два месяца подозреваемую в убийстве девятилетней девочки.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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