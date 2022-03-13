 

Рыжий Гарри: герцог Сассекский в забавном ролике к предстоящим Invictus Games

13.03.2022, 14:50, Разное
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После того, как в феврале 2021 года принц Гарри и Меган Маркл сложили свои королевские полномочия,  пара  оставила за собой право выступать в роли частных покровителей пяти организаций. В частности, принц Гарри остается патроном игр Invictus Games и фонда The Invictus Foundation, которые он основал несколько лет назад. В этом году Игры, перенесенные с  весны 2020 года из-за пандемии, пройдут в Гаааге с 16 на 22 апреля. И сегодня в сети появилось первое видео, анонсирующий это событие. В главной роли – принц Гарри.

В коротком ролике показан видеочат Гарри с членами сборной Нидерландов. Принц просит спортсменов помочь ему освежить свои знания голландского языка. 

Еще раз, ребята, пожалуйста. Вы же знаете, что мне нужно все исправить, и я действительно хочу все исправить. Так как же мне сказать: “Добрый день. Вы проделали большую работу” по-голландски?

Пока они перекликаются друг с другом, пытаясь научить его этой фразе, Гарри выглядит смущенным и делает паузу. А затем изо всех сил старается повторить за спортсменами все труднопроизносимые слова, включая название вафель с карамелью и район Гааги Схевенинген. 

Как думаете, теперь я готов? – спрашивает Гарри после короткого экскурса в голландский язык.

– Не забудь шляпу, – говорит ему одна из спортсменок. 

Тогда Гарри достает ярко-оранжевую шляпу – в национальном цвете Нидерландов, надевает солнцезащитные очки в оправе такого же оттенка и расстегивает молнию на толстовке, чтобы продемонстрировать полную готовность к Играм. На Гарри шорты и футболка цвета сочного апельсина.

Ну что, начнем! – говорит Гарри, обращаясь к зрителям под восторженные возгласы спортсменов. 

В этом году Игры Invictus пройдут в Гааге с 16 по 22 апреля. Первоначально Игры должны были состояться в 2020 году, но из-за пандемии  коронавируса были  сначала  перенесены 2021 год, а в конечном итоге на 2022 год. Ранее Игры Invictus проводились в Лондоне в 2014 году, Орландо в 2016 году, Торонто в 2017 году и Сиднее в 2018 году. В следующий раз они состоятся в Дюссельдорфе, Германия, в 2023 году.

 



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