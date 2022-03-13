Жители Петербурга собрали 60 тонн гумпомощи для Донбасса

Активисты, общественные организации и простые жители Санкт-Петербурга подготовили большой груз гуманитарной помощи для жителей Донецкой и Луганской Народных республик. Всего на юго-восток Украины через Белгородскую область направят 60 тонн товаров первой необходимости, продовольствия и других важных сейчас вещей.

Также ожидает отправки в Белгородскую область 30 тонн гуманитарной помощи, собранной силами сотрудников Центра международных гуманитарных связей. В то же время подопечные Центра содействия семейному воспитанию № 15 решили морально поддержать своих сверстников и создали красочное панно.

Свой вклад в поддержку жителей Донбасса внесли работники благотворительного фонда «Время помогать». Они собрали необходимые вещи и различные подарки для детей-сирот из ЛДНР. По словам директора ГБОУ «Амвросиевская школа-интернат №4» Оксаны Плотницкой, такая забота позволила обеспечить деток всем необходимым.

На данный момент в Петербурге работает 40 пунктов сбора гуманитарной помощи для Донецкой и Луганской Республик, в том числе тем, кто самостоятельно прибыл в Петербург из Ростовской области. Помимо помощи вещами, многие горожане выражают готовность принять у себя жителей Донбасса и предоставить им работу. Помощь оказывает и петербургское отделение «Красного Креста», где беженцам помогают решить юридические вопросы.