Ученые нашли способ затормозить выбросы углерода

Ученые из нескольких стран мира под руководством Кембриджского университета нашли способ затормозить выбросы углерода в атмосферу. Благодаря этому можно существенно улучшить экологическую ситуацию.

В частности, специалисты предлагают переместить сельскохозяйственные точки в более подходящие места. Для этого была разработана специальная карта, на которой обозначены области, выгодные для сельского хозяйства не только в экономическом, но и экологическом плане. Благодаря данной карте можно оптимизировать такие факторы, как урожайность, количество используемой пресной воды, выбросы углерода и биоразнообразие.

Так, ученые предлагают активно использовать области среднего запада Соединенных штатов, а также территорию, расположенную южнее Сахары. Кроме того, планируется ввести в эксплуатацию огромные территории в Европе и Индии.

По расчетам исследователей, эта система перераспределения сельскохозяйственных угодий позволит сократить вредные выбросы углерода на 71 процент (в случае возвращения естественных площадей лесов). Это эквивалентно 20 годам текущих выбросов CO2.