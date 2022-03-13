Ученые нашли способ затормозить выбросы углерода

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13.03.2022, 14:40, Новости дня
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Ученые из нескольких стран мира под руководством Кембриджского университета нашли способ затормозить выбросы углерода в атмосферу. Благодаря этому можно существенно улучшить экологическую ситуацию.

В частности, специалисты предлагают переместить сельскохозяйственные точки в более подходящие места. Для этого была разработана специальная карта, на которой обозначены области, выгодные для сельского хозяйства не только в экономическом, но и экологическом плане. Благодаря данной карте можно оптимизировать такие факторы, как урожайность, количество используемой пресной воды, выбросы углерода и биоразнообразие.

Так, ученые предлагают активно использовать области среднего запада Соединенных штатов, а также территорию, расположенную южнее Сахары. Кроме того, планируется ввести в эксплуатацию огромные территории в Европе и Индии.

По расчетам исследователей, эта система перераспределения сельскохозяйственных угодий позволит сократить вредные выбросы углерода на 71 процент (в случае возвращения естественных площадей лесов). Это эквивалентно 20 годам текущих выбросов CO2.



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