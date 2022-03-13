Мнение: Удар по Эрбилю. 13.03.2022

Ночью Иран нанес удар по Эрбилю

По разным данным с территории Ирана (район Тебриза) было запущено от 10 до 14 баллистических ракет, которые упали в районе аэропорта Эрбиля, где у американцев развернута военная база.

МВД Ирака подтвердило, что это не обычный обстрел из кустарных РСЗО, а именно что полноценный удар баллистическими ракетами (говорят о "Фатех-110"), что впрочем и так было очевидно на кадрах видео https://t.me/boris_rozhin/31676



Fateh-110 – баллистическая ракета ближнего радиуса действия. Уже применялась против США во время удара по базе Айн-аль-Ассад.



Международный аэропорт Эрбиля.

Пока что известно, что повреждение получило здание курдского телеканала "Курдистан 24".

По одной из версий, ракеты были нацелены на новое здание консульства США, которое еще не введено в эксплуатацию. По другой, по объекту Моссада, в качестве ответки за недавней удар Израиля под Дамаском, где у иранцев были потери. Пока что нет информации о возможных жертвах и разрушениях.

Реакция США пока что достаточно вялая. Стоит помнить, что во время удара по базе Айн-аль-Ассад (где у США было более 110 пострадавших) Иран заранее через Катар уведомил США, что будет наносить удары по американской базе. Интересно, уведомляли ли гегемона на этот раз или теперь уже можно явочным порядком?

Ждем дальнейших подробностей.

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