 

Маникюр судьбы: варианты нейл-арта для различных знаков зодиака, модные в этом году

13.03.2022, 14:00, Разное
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Наш маникюр является своего рода отражением нашего настроения и помогает продемонстрировать особенность нашей личности. В последнее время огромной популярностью начал пользоваться так называемый зодиакальный маникюр, который привлекает к себе внимание своим индивидуальным дизайном. Вот несколько советов относительно того, какой нейл-арт подойдет каждому знаку зодиака.

Овен

Уверенные в себе, энергичные, предприимчивые и импульсивные Овны не всегда следуют определенным правилам и условностям. Когда дело доходит до оформления ногтей, то можно немного поэкспериментировать.

Совсем не обязательно выбирать только лишь оттенок. Можно выбрать их целых 5. В итоге получится красивое яркое сочетание тонов.

Телец

Приземленный, рациональный и непоколебимый Телец является романтиком и прагматиком одновременно.

Эти люди предпочитают классические и практичные стили, которые выглядят довольно интересно. Маникюр с золотистым вкраплением идеально подходит к вашему стилю. Он классический и нейтральный, но с небольшим количеством блеска, именно поэтому. идеально подойдет абсолютно ко всему.

Близнецы

Любознательные, игривые и сообразительные Близнецы всегда готовы к чему-то веселому и креативному.

Дизайн ногтей в виде шахматной доски смотрится интересно и оригинально. Этот нейл-арт отлично подойдет для Близнецов.

Рак

Эмоциональные, верные и вдумчивые Раки являются очень нежными и романтичными. Для таких девушек идеально подойдут мягкие розовые и теплые красные оттенки лака.

Такой маникюр выглядит стильно, эффектно и маняще, точно так же, как и Раки.

Лев

Львы являются сильными, верными, уверенными в себе людьми.

Красивый зеркальный маникюр выглядит просто ослепительно, и он никогда не станет выглядеть скучно.

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Дева

Внимательные к деталям, честные и организованные Девы являются самыми настоящими перфекционистами.

Для таких девушек идеально подойдет обратный французский маникюр. Он безукоризненно аккуратный и очень точный. Кроме того, такой нейл-арт выглядит просто шикарно.

Весы

Дипломатичные, добрые, романтичные и очаровательные Весы являются самыми настоящими миротворцами, а также стремятся к гармонии и равновесию.

Для них отлично подойдет маникюр, где нейтральные тона сочетаются с красивым розовым металликом.

Скорпион

Скорпионы сильные, решительные, эмоциональные и загадочные, именно поэтому их достаточно часто путают с огненными знаками. Такие девушки чувствительные и верные, несмотря на свой достаточно суровый характер. Маникюр с молниями подойдет им как нельзя лучше и помогут продемонстрировать всю сущность Скорпионов.

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Стрелец

Волевые, свободолюбивые, интеллектуально развитые и авантюрные Стрельцы всегда готовы пойти по проторенному пути и попробовать что-то новое.

Они живые, смелые и веселые, именно поэтому, что-то голографическое, красочное и блестящее идеально им подойдет.

Козерог

Практичные, преданные, упрямые и с хорошим чувством юмора Козероги любят рассматривать все возможные варианты, прежде чем принять правильное решение.

Скорее всего, они будут придерживаться чего-то функционального и классического, но с особым стилем.

Шикарный оттенок мерло неподвластен времени и подходит совершенно ко всему, что есть в гардеробе.

Водолей (главное фото)

Независимые, прогрессивные, умные и причудливые Водолеи являются оригинальными и достаточно нетрадиционными.

Этот воздушный знак живет в своем собственном ритме, хотя изначально он может показаться немного сдержанным, на самом деле в душе он мягкий, творческий и щедрый.

Красивый и довольно простой дизайн маникюра в виде облаков такой же свободный и мечтательный, как и сами Водолеи.

Рыбы

Нежные, сострадательные, чувствительные и интуитивные Рыбы являются духовными и артистичными.

Этот водный знак обладает легкой и оптимистичной энергетикой. Красивый и мягкий акварельный маникюр идеально подходит Рыбам.



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