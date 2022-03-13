 

Минобороны опубликовало кадры уничтожения беспилотником украинской РСЗО

13.03.2022, 13:40, Новости дня
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Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения беспилотником с высоты более трех тысяч метров высокоточным боеприпасом украинской реактивной системы залпового огня, сообщила пресс-служба ведомства.

«Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения реактивной системы залпового огня ВСУ. Реактивная установка залпового огня была уничтожена беспилотным летательным аппаратом ВКС РФ с высоты более 3 тыс. метров высокоточным боеприпасом», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости». 

Отмечается, что задействованные беспилотники в специальной военной операции осуществляют разведку, корректировку огня, а также боевое применение средств поражения по целям.

Ранее Минобороны РФ обнародовало видеозапись с кадрами уничтожения полевого командного пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ) точечным ударом высокоточным снарядом «Краснополь» артиллеристов ВС России.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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