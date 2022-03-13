Минобороны опубликовало кадры уничтожения беспилотником украинской РСЗО

Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения беспилотником с высоты более трех тысяч метров высокоточным боеприпасом украинской реактивной системы залпового огня, сообщила пресс-служба ведомства.

«Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения реактивной системы залпового огня ВСУ. Реактивная установка залпового огня была уничтожена беспилотным летательным аппаратом ВКС РФ с высоты более 3 тыс. метров высокоточным боеприпасом», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».

Отмечается, что задействованные беспилотники в специальной военной операции осуществляют разведку, корректировку огня, а также боевое применение средств поражения по целям.

Ранее Минобороны РФ обнародовало видеозапись с кадрами уничтожения полевого командного пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ) точечным ударом высокоточным снарядом «Краснополь» артиллеристов ВС России.