 

Новый президент Армении принес присягу и вступил в должность

13.03.2022, 13:40, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Бывший мэр Еревана и министр высокотехнологической промышленности Ваагн Хачатрян вступил в должность президента Армении, принеся присягу на специальном заседании Национального собрания.

Церемония инаугурации прошла в спортивно-концертном комплексе имени Демирчяна, ее транслировало в прямом эфире общественное телевидение Армении. Хачатрян принес присягу, положив руку на оригинал конституции и рукописное Евангелие VII века, передает РИА «Новости».

«Клянусь быть верным конституции Республики Армения, при осуществлении своих полномочий быть беспристрастным, руководствоваться только общегосударственными и общенациональными интересами и вложить все свои силы в дело укрепления национального единства», – сообщил новый президент.

Парламент Армении со второй попытки в четверг избрал пятым по счету президентом страны занимавшего в 1990-х годах пост мэра Еревана Ваагна Хачатряна. Его кандидатуру выдвинула правящая партия «Гражданский договор» и самостоятельно утвердила его на пост лидера страны.

Армен Саркисян занимал пост президента Армении с 2018 года. 23 января 2022 года он объявил о своей отставке, объяснив свой шаг тем, что у президента нет необходимых инструментов для влияния на важнейшие вопросы для государства и нации как во внутренней, так и во внешней политике.

Ранее президент РФ Владимир Путин поздравил Ваагна Хачатряна с избранием на пост президента Армении, пожелав способствовать союзническим отношениям с Россией.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.09 / Школьники собрали мусор в лесопарке Красногорска

23.07 / Российские медики вылетели в Киргизию для борьбы с коронавирусом

25.10 / Эксперт объяснил важность сохранения поста президента для Татарстана

17.09 / В мире: Возвращение Трампа погубит Америку

14.07 / Польский журналист – Германия — сомнительный друг США

07.08 / Певице Глюкозе запретили въезд на Украину

12.08 / Эксперты выяснили, как мозг приматов приспособился к чтению

18.12 / “Горячая мамочка”, “Мне нужен огнетушитель”. 52-летняя Лопес спустила штаны до лобка

18.01 / В первом матче без Шевченко “Дженоа” проиграла со счетом 0:6

10.09 / Помпео призвал страны АСЕАН противостоять запугиванию со стороны Китая

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика