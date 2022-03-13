Тело пропавшей год назад в Москве модели нашли в чемодане

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13.03.2022, 13:40, Новости дня
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В одном из гаражей в городе Липецке нашли тело модели Гретты Ведлер, сообщила пресс-служба управления Следственного комитета по Москве.

23-летняя девушка пропала год назад. Ее труп обнаружили в чемодане в багажнике автомобиля. Подозреваемого в убийстве – бывшего молодого человека Ведлер 1998 года рождения – задержали и отправили на допрос, передает РИА «Новости».

По информации СМИ, девушка пропала из отеля в Москве 24 февраля прошлого года. Как отмечал ее знакомый, Ведлер состояла в отношениях с мужчиной, который незадолго до исчезновения модели украл у нее 150 тыс. рублей, а также преследовал и угрожал расправой.

Напомним, что в декабре 2021 года неизвестные в мексиканском городе Куэрнавака застрелили актрису и модель Таню Мендоса на футбольном стадионе, где играл ее сын.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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