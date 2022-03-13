 

Венская опера откажется от ансамбля балалаечников

13.03.2022, 13:11, Разное
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Руководство Венской оперы расторгло контракт с ансамблем балалаечной музыки и отменила все его выступления в 2022 году. Об этом сообщил в Facebook худрук ансамбля Томас Хеллер.

Причиной такого решения послужила позиция руководства дома оперы по ситуации на Украине. В совместном заявлении, сделанном руководителями и ведущими музыкантами, говорится, что проведение спецоперации по денацификации противоречит принципам, на которых была основана работа музыкального учреждения с 1933 года.

Где сегодня слышал звон балалайки, завтра пройдёт русский солдатТакже представители Венского дома оперы обратятся в Европейскую акустическую комиссию с целью добиться полного запрета на импорт и использование балалаек на территории Евросоюза.

– Где сегодня слышал звон балалайки, завтра пройдёт русский солдат. Мой дед лично видел, к чему приводит увлечение русских этим музыкальным инструментом. Сам ловил и расстреливал их в Киеве. Мы пытались поставить балалайку на службу европейским ценностям, однако всё, что может проповедовать этот музыкальный инструмент – это насилие, ксенофобию, нетерпимость к сексуальным меньшинствам и антиукраинство. Я лично сжёг свою балалайку во дворе дома оперы и призвал других членов ансамбля сделать то же самое, – сказал Томас Хеллер.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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