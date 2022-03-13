 

Бизнес ФРГ обеспокоен возможной национализацией немецких компаний в России

13.03.2022, 13:05, Новости дня
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Представители немецкого бизнеса выразили беспокойство по поводу возможной национализации немецких компаний в России, пишет N-TV. В Восточном комитете германской экономики отметили, что на немецких предприятиях в РФ занято около 280 тыс. сотрудников и немецкий бизнес несёт за них ответственность.


AP

Немецкий бизнес выражает беспокойство в связи с возможной национализацией международных компаний, работающих в России, пишет N-TV. «Многие немецкие предприятия работают в РФ уже несколько десятилетий. Они несут ответственность перед примерно 280 тысячами своих сотрудников», — приводит издание слова руководителя Восточного комитета германской экономики Михаэля Хармса. Хармс отмечает, что пока информации о дальнейших действиях российских властей нет, поэтому пока комитет не делает никаких рекомендаций работающим в РФ немецким компаниям и внимательно следит за ситуацией.

Издание напоминает, что многие немецкие предприятия приостановили свою деятельность в РФ из-за спецоперации российских войск на Украине. При этом российское правительство пригрозило национализировать собственность иностранных компаний, прекративших свою деятельность на российской территории.

Свою обеспокоенность также выразило Федеральное объединение среднего бизнеса Германии, пишет N-TV. По словам главы организации Маркуса Йегера, на данный момент в объединении исходят из того, что предприятиям, не уходящим из России, позволят продолжить работу. При этом Йегер предупредил, что немецким компаниям в РФ стоит готовиться к любому развитию событий.

По данным ассоциации немецких палат промышленности и торговли, до начала российской спецоперации на Украине в РФ было зарегистрировано около 3650 немецких компаний. Кроме того, за последние годы возросли объёмы немецких прямых инвестиций: это происходило из-за локализации производства. 



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