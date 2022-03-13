“Самый страшный момент в моей жизни”: у Хейли Бибер обнаружили тромб в мозге

Хейли Бибер была экстренно госпитализирована в одну из клиник Палм-Спрингс в минувший четверг – медики обнаружили у девушки поражение мозга. Об этом 25-летняя модель рассказала сегодня в своем instagram. В заявлении, опубликованном в сторис, Хейли поделилась, что у нее началось что-то похожее на инсульт. К счастью, на тот момент рядом был Джастин. Он вызвал медиков, и теперь жизни Хейли ничего не угрожает.

В четверг утром я сидела за завтраком со своим мужем, когда у меня начались симптомы, похожие на инсульт, и меня отвезли в больницу. Медики обнаружили, что у меня в мозгу образовался очень маленький тромб, это вызвало небольшую нехватку кислорода. Но мое тело справилось с этим самостоятельно, – написала Хейли.

Модель призналась, что физически смогла восстановиться в течении нескольких часов. А вот страх от перенесенного испытывает до сих пор.

Это определенно был один из самых страшных моментов, которые мне когда-либо приходилось испытывать. Сейчас я дома, и у меня все хорошо. Я благодарена всем замечательным врачам и медсестрам, которые заботились обо мне! Спасибо всем за вашу поддержку и любовь.

Не исключено, что такая реакция организма Хейли может быть ответом на перенесенный коронавирус. В прошлом месяце у ее мужа Джастина Бибера был положительный тест на COVID-19, из-за чего ему пришлось перенести пришлось перенести несколько дат концертов в рамках своего мирового турне Justice World. Певцу также пришлось отменить свое шоу в Лас-Вегасе, которое позже было перенесено на 28 июня.