 

Внимание, фейк! Зеленский пригрозил украинцам смертью за создание Херсонской народной республики

13.03.2022, 9:20, Новости дня
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Президент Украины Владимир Зеленский в опубликованном в воскресенье ночью видеообращении пригрозил смертью украинцам, которые будут сотрудничать с российскими военными и способствовать созданию Херсонской народной республики.

Как утверждает Зеленский в видеообращении, опубликованном в воскресенье ночью в Telegram-канале президента Украины, РФ на территории Херсонской области при содействии местных руководителей и депутатов стремится создать ХНР – Херсонскую народную республику.

«Я хочу сказать некоторым деятелям и деятельницам [Херсонской области]. Если кто-то из них вдруг соблазнится на предложения оккупантов, вы подписываете себе приговор (…)», – сообщил Зеленский.

Накануне в Минобороны РФ заявили об утрате Киевом способности управлять администрациями областей и районов Украины. В ведомстве также отмечали, что украинское руководство якобы запретило мэрам городов любые гуманитарные контакты с российской стороной.

В Минобороны РФ подчеркивали, так называемая территориальная оборона на Украине использует в качестве «живого щита» свыше 4,5 млн мирных граждан, военное руководство Украины категорически запретило мирным жителям выходить из блокированных населенных пунктов, а украинские власти не информируют жителей об открытии гуманитарных коридоров.

Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины.

Киевским властям был выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя пообещал скорое завершение денацификации и демилитаризации Украины. Дипломат подчеркнул, что РФ не ведет войну с Украиной и украинским народом, а проводит специальную военную операцию против националистов и для защиты жителей Донбасса, денацификации и демилитаризации; когда эти задачи будут выполнены, украинский народ получит возможность вновь самостоятельно решать свою судьбу, живя при этом в мире, добрососедстве и сотрудничестве со всеми соседями.

В ООН с заявлениями российского представителя не согласились и обвинили в систематической лжи.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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