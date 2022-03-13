 

В Китае выявили максимальное за два года число случаев COVID-19

13.03.2022, 9:20, Новости дня
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Власти Китая за минувшие сутки зафиксировали 1938 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Согласно статистике Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, это максимальный суточный прирост с февраля 2020 года.

Как следует из сообщения, опубликованного в воскресенье на официальном сайте ведомства, 131 случай является ввозным: 39 инфицированных выявлено в провинции Чжэцзян, 34 – в провинции Гуандун, 13 – в Шанхае, 12 – в Пекине, 11 – в провинции Шаньдун, шесть – в Тяньцзине, по четыре – в провинции Ляонин и Гуанси-Чжуанском автономном районе, три – в провинции Сычуань, два – в провинции Цзилинь, по одному – в провинциях Цзянсу, Аньхой и Фуцзянь, передает ТАСС.

Еще 1 807 случаев являются внутренними: наибольшее число инфицированных выявлено в провинциях Цзилинь (1412), Шаньдун (175), Гуандун (62), Шэньси (39), Хэбэй (33) и других регионах страны. В Пекине за минувшие сутки выявлено шесть инфицированных.

С начала апреля 2020 года власти КНР публикуют отдельную статистику бессимптомных пациентов. За минувшие сутки зафиксировано 1 455 бессимптомных случаев заражения коронавирусом. Из них 140 – ввозные, 1 315 – внутренние: наибольшее количество выявлено в провинциях Цзилинь (744), Гуандун (194), Шаньдун (172), в Шанхае (64), в провинции Хэбэй (40) и других регионах страны.

С начала пандемии в Китае в общей сложности выявлено свыше 115 тыс. подтвержденных случаев заражения коронавирусом, количество летальных исходов составляет 4636 – этот показатель не менялся с января 2021 года.

В настоящее время в ряде регионов Китая зафиксированы локальные вспышки коронавируса. Больше всего случаев выявлено в провинциях Цзилинь (северо-восток КНР), Гуандун (юг), Шаньдун (восток) и Ганьсу (северо-запад), а также в Шанхае.

Напомним, в четверг стало известно, что исследования летучих мышей в биолабораториях у границ РФ проводились Пентагоном не только на Украине, но и – начиная с 2017 года – в секретной лаборатории американского центра Лугара в Тбилиси, при этом компания-подрядчик минобороны США по этой программе изучала и коронавирусы у летучих мышей в Китае незадолго до начала пандемии – по 2019 год включительно.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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