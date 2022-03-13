 

В Хабаровском крае на улицах появились машины с неизвестными наклейками

13.03.2022, 8:51, Разное
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Жители Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре делятся фотографиями машин на улицах городов с однотипными наклейками на заднем стекле либо дверях.

Буква, похожая на латинскую Z, но отличается каллиграфическим оформлением чаще встречается на китайских иномарках.

В правительстве Хабаровска также не дали объяснение происхождению такого “флешмоба” и сослались на возможный клуб по интересам, который решил выделиться обособленным логотипом.

– Судя по литере “З” предположу, что это любители заднего привода на авто, кстати большинство машин с такими наклейками заднеприводные, — рассказал представитель администрации.

Флешмоб также вышел за границы РФ и стал популярен среди китайских водителей, которые массово клеят на машины такие значки.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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