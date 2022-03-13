Подробности нового разговора Макрона и Шольца с президентом РФ

На вопрос к Путину о том, готов ли он прекратить <…>, ответ был: «Нет».

Президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц в субботу, 12 марта, поговорили с Владимиром Путиным. По данным французской стороны, разговор продлился полтора часа (с 14 до 15.30 мск). Это был уже второй разговор в таком «формате» за последние дни — 10 марта Макрон и Шольц разговаривали с Путиным около часа, но безрезультатно — были лишь сухие сообщения о самом факте диалога.

Об итогах нынешних переговоров источники в Елисейском дворце решили рассказать прессе.

Перед тем как позвонить в Кремль, Эмманюэль Макрон поговорил с президентом Украины.

Президент Зеленский снова повторил, что готов к переговорам с Путиным; выразил обеспокоенность судьбой похищенного мэра Мелитополя Ивана Федорова, попросив содействовать его освобождению…

Макрон и Шольц говорили о судьбе Ивана Федорова с хозяином Кремля. О результате в Елисейском пока не сообщили.

«Разговор был сложным, так как целью президента Макрона и канцлера Шольца было припереть президента Путина к стенке», чтобы «он выполнил свои обещания» (взятые до начала <слово, запрещенное рос. властью>) и «наконец принял бы решение начать переговоры и прекратить огонь».

Макрон полон решимости использовать «все дипломатические ресурсы» — одновременно требовательный диалог и продолжение принятия «исторических по своему масштабу санкций»: «Эти санкции соответствуют тяжести принимаемых Путиным решений» по ведению <слово, запрещенное рос. властью> в Украине.

Комментируя официальную версию Кремля о том, как прошел этот разговор (цитата: «…были приведены многочисленные факты грубейшего нарушения украинскими силовиками норм международного гуманитарного права — внесудебные расправы над несогласными, взятие в заложники и использование мирных жителей в качестве живого щита, размещение тяжелых вооружений в жилых кварталах, возле больниц, школ, детских садов»),

в Елисейском дворце с негодованием отметили: «Это ложь со стороны России».

Все ровно наоборот, напомнил источник: то, что происходит в Мариуполе (который остался без воды, газа и электричества и где жилые кварталы подвергаются массированному обстрелу), с точки зрения международного права <…> «может быть квалифицировано как <…> преступление». Макрон и Шольц «ясно сказали Путину, что это должно быть прекращено».

В то же время «определение того, что является преступлением, будет за Международным уголовным судом», вот почему в разговоре с Путиным его собеседники не упоминали само понятие «военные преступления», уточнил источник.

В этот раз Путин не использовал термин «денацификация» в отношении Украины, отметил источник из Елисейского дворца.

В то же время президент РФ все так же «полон решимости» «достичь целей, которые он себе наметил» в Украине, с сожалением подчеркнул высокопоставленный французский дипломат.

На вопрос к Путину о том, готов ли он прекратить <слово, запрещенное рос. властью>, ответ был: «Нет» — заверил источник.

Фото: пресс-служба Кремля

В Елисейском дворце высказали опасение, что «худшее может быть еще впереди» — в том числе «использование запрещенного (химического) оружия» и расширение «блокады городов», в том числе «попытка взятия Киева», «дальнейшее разрушение городов».

«У Путина еще есть выбор в пользу дипломатии, а дипломатия не делается с пистолетом у виска, — напомнил источник: — Наша первая цель — как можно скорее добиться прекращения огня».

«Мы оказываем на него (Путина) максимальное давление и не оставим усилий, для того чтобы он прекратил <слово, запрещенное рос. властью>», — заявили в окружении президента Франции.

«Нет никаких табу» в вопросе принятия новых санкций, напомнили в Елисейском о «четкой позиции Эмманюэля Макрона», выраженной накануне на саммите ЕС в Версале. Новые санкции будут рассмотрены в Брюсселе «в ближайшие часы и дни» — в ответ на продолжение российской агрессии и тяжелейшую ситуацию в Мариуполе и других украинских городах, созданную действиями российских сил.

«Россия может иметь полноправное место в международной жизни, но для этого президент Путин должен принять правильное решение — прекратить <слово, запрещенное рос. властью>», — подчеркнул высокопоставленный источник в руководстве Франции.

«Мы целиком на стороне Украины», и будем продолжать поставлять ей вооружение для защиты, но «мы не хотим войны с Россией», снова отметили в Елисейском.

Юрий Сафронов, Наталия Данилова

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