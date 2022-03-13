 

Мнение: Шаббат

13.03.2022, 3:05, Разное
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Прошли сутки с момента массового бана всех государственных и пропагандистских российских СМИ в ЮТубе, но реакция из Москвы — нулевая. Возможно, внезапно власть решила соблюдать шаббат и слегка отдохнуть от ратных дел, но скорее всего, здесь есть понимание, что разговор пошел серьёзный, и пугать штрафом уже поздно. А вот для более серьезных вещей требуется решение высочайшего уровня, так как тут в ответ можно огрести так, что даже не успеешь понять, в каком месте грохнулось первым.

А потому реакция — ноль. Ничего не было. Что, конечно, не отменяет каких-то действий в будущем, но прямо сейчас можно сделать однозначный вывод: такого развития событий никто не просчитывал, а потому нет алгоритма последующих действий. Нет ни плана «А», ни плана «Б», всё, как обычно, будут решать на коленке. Импровизационно. Авось прокатит. Они, похоже, и «спецоперацию» планировали примерно так же.

Источник: Эль Мюрид



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