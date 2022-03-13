Минобороны: Националисты удерживают сотни тысяч жителей Мариуполя

Тяжелейшая гуманитарная ситуация сложилась в Мариуполе, где националистами насильно удерживаются сотни тысяч людей, включая иностранцев, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«Тяжелейшая гуманитарная ситуация сложилась в Мариуполе. Сотни тысяч людей, включая иностранцев, насильно удерживаются националистами, которые, угрожая физической расправой, пресекают любые попытки выхода из города», – приводит слова начальника Национального центра управления обороной РФ ТАСС.

«[В субботу] в Мариуполе вооруженные банды неонацистов устроили очередной так называемый мародерский рейд по жилым домам, в ходе которого под угрозой физической расправы забрали у мирных граждан последние продукты питания, одежду и ценные вещи, а оказавших малейшее сопротивление расстреляли на месте», – сказал Мизинцев.

«Несмотря на полное соблюдение режима тишины со стороны Вооруженных сил Российской Федерации, украинская сторона продолжает цинично нарушать достигнутые договоренности по открытию гуманитарных коридоров в сторону России. Оповещение населения в городах Киев, Чернигов, Харьков, Сумы и Мариуполь просто не проводилось», – сказал генерал.

Он отметил, что при этом в Мариуполе националисты не только не прекращали стрельбу, а с 09.30 мск субботы средствами объективного контроля, в том числе с использованием беспилотных летательных аппаратов, зафиксировано повышение ее интенсивности в направлении гуманитарных коридоров. «Вырваться из блокированных населенных пунктов удается только отдельным гражданам на личных автомобилях», – добавил Мизинцев.

«Все наши попытки через официальный Киев заставить боевиков в Мариуполе пропустить колонну автобусов за мирным населением также не увенчались успехом», – рассказал начальник Национального центра управления обороной России.

В частности, по словам генерала, 11 марта к руководству РФ обратился митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука, сообщив о готовности вывезти часть мирного населения и иностранных граждан из Мариуполя на 50 автобусах. «Формирования Донецкой Народной Республики спланировали операцию по эвакуации, но несмотря на имеющиеся, по утверждению священнослужителя, договоренности с командирами батальонов территориальной обороны, интенсивный обстрел гуманитарной колонны из стрелкового оружия и минометов со стороны националистов сорвал эту очередную возможность мирным жителям спастись из города, контролируемого боевиками», – добавил Мизинцев.

В пятницу начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что украинские неонацисты удерживают в заложниках несколько тысяч иностранцев из 21 страны. Он также отмечал, что украинское руководство запретило мэрам городов любые гуманитарные контакты с российской стороной. Кроме того, по его данным, так называемая территориальная оборона на Украине использует в качестве «живого щита» свыше 4,5 млн мирных граждан, военное руководство Украины категорически запретило мирным жителям выходить из блокированных населенных пунктов, а украинские власти не информируют жителей об открытии гуманитарных коридоров.

Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины.

Киевским властям был выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя пообещал скорое завершение денацификации и демилитаризации Украины. Дипломат подчеркнул, что РФ не ведет войну с Украиной и украинским народом, а проводит специальную военную операцию против националистов и для защиты жителей Донбасса, денацификации и демилитаризации; когда эти задачи будут выполнены, украинский народ получит возможность вновь самостоятельно решать свою судьбу, живя при этом в мире, добрососедстве и сотрудничестве со всеми соседями.