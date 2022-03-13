 

Le Figaro удалила репортаж о положении мирных жителей в ДНР и ЛНР

13.03.2022, 2:50, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Французское издание Le Figaro удалило с сайта материал о положении мирного населения Донбасса, сообщила автор репортажа, журналистка и режиссер Анн-Лор Боннель.

«И Le Figaro только что отозвала мою опубликованную статью и с этого момента сделала ее невидимой. Почему? Спросите их», – рассказала журналистка. После нескольких вопросов в адрес редакции издания она назвала произошедшее «цензурой», передает ТАСС.

На сайте издания все еще присутствуют ссылки на материал под заголовком «Украина: в Донбассе, где все началось», а также короткий отрывок из беседы с жителями города Амвросьевка на территории Донецкой народной республики (ДНР) близ границы с Россией.

Журналистка также пожаловалась на блокировку видеохостингом Youtube ее репортажа о ситуации в Мариуполе от 10 марта. На странице с видео говорится, что оно якобы нарушает правила платформы о распространении ненависти.

Анн-Лор Боннель – французский режиссер и журналист, сняла документальный фильм о жителях Донбасса, вышедший в 2016 году. В сентябре 2020 года на площадке ассоциации «Франко-российский диалог» она рассказала, что на протяжении некоторого времени снятые ею материалы пропадали из общего доступа в сети, а о ее фильме «нельзя было писать в прессе». Позже она рассказала, что собиралась снять вторую часть фильма с украинской стороны, однако не получила разрешения от властей. Она также обвиняла французские СМИ в однобоком освещении конфликта в Донбассе, начавшегося в 2014 году.

Ранее начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что в Мариуполе сложилась тяжелейшая гуманитарная ситуация, сотни тысяч людей, включая иностранцев, насильно удерживаются националистами в городе.

В пятницу Мизинцев заявил, что украинские неонацисты удерживают в заложниках несколько тысяч иностранцев из 21 страны. Он также отмечал, что украинское руководство запретило мэрам городов любые гуманитарные контакты с российской стороной. Кроме того, по его данным, так называемая территориальная оборона на Украине использует в качестве «живого щита» свыше 4,5 млн мирных граждан, военное руководство Украины категорически запретило мирным жителям выходить из блокированных населенных пунктов, а украинские власти не информируют жителей об открытии гуманитарных коридоров.

Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.09 / Табачная монополия убивает рабочие места и способствует контрабанде – журналист Лямец

21.05 / “Это для меня было новостью”. Кива прокомментировал иск САП о конфискации доходов за аренду жомовой ямы

27.08 / США ввели санкции против российских НИИ, подозреваемых в разработке химического и биологического оружия

21.05 / Высланный российский дипломат покинул Северную Македонию

24.01 / Данилов сообщил, сколько иностранных посольств начали эвакуацию из Киева

04.11 / Неандертальцы отлучали младенцев от груди так же, как и современные люди

02.04 / В Пентагоне подсчитали выделенные Украине с 2014 года средства

30.04 / Украина могла бы поделиться с США опытом в борьбе с российскими кибератаками – Маркарова

20.01 / “Наверное, будущий преподаватель”. 36-летняя Тина Кароль снялась в обнимку с 72-летним ректором Поплавским

01.03 / В ООН призвали США ввести санкции против саудовского принца по делу Хашогджи

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика