Мнение: Разный тип подачи

А вот можно сравнить лучших пропагандистов Ютуба с российской и с украинской стороны. У нас это, пожалуй, неутомимый Юрий Подоляка, который ваяет по 3-4 ролика в день, рисует карты и не устает красочно расписывать неизменно радужные перспективы наших войск буквально на всех участках “Операции”:

Это его последняя на 12 марта версия. Реально много смотрят по России – скажем, у этого видео уже в ночь, через 3 часа после выхода, было более 1 млн. просмотров.

А вот – лучший пропагандист украинский, это, естественно, Арестович. Его версия того же самого дня. Просмотров, кстати, меньше на порядок, да и карт нет.

Кто вызывает больше доверия – каждый выбирает сам. Один забавный момент (на 31 минуте):

Арестович фактически дезавуирует, выражает разочарование в собственном же тезисе о том, что “Украину спасет только НАТО”. Тут он прямым текстом говорит о том, что “ставка на НАТО оказалась неправильной”, что “мы сейчас пересматриваем свою стратегию” и что “Запад самым невероятным образом разочаровал”. То есть Арестович образца 2022 года говорит о том, что Арестович 2019 года слишком идеализировал НАТО, а Украине если и можно на что рассчитывать, то только на двусторонние отношения с разными странами мира.