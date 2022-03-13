На Юге РФ прошли акции в поддержку российский армии

Патриотические автопробеги и другие акции в поддержку российских военнослужащих прошли в субботу в некоторых регионах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов России.

«Около 100 автомобилей приняли сегодня участие в автопробеге [в Краснодаре]. Мы хотим поддержать наших ребят, военнослужащих, которые участвуют в спецоперации на Украине, которые борются сейчас за наше будущее, за будущее нашего братского народа. Откликнулось большое количество людей, здесь почти все возраста: и молодежь, и семьи с детьми, и офицеры запаса, и союз десантников с нами», – сообщил ТАСС руководитель Краснодарского отделения общественной организации «Русская община» Александр Мановицкий.

Автоколонна проследовала по улице Красной, центральной улице города. Автопробег длился около 1,5 часов. Автомобили были увешаны флагами Российской Федерации, а также обклеены изображением символа «Z». Участники автопробега приветствовали горожан звуковыми сигналами, использовали при проведении акции патриотические музыкальные композиции, прохожие на улицах города аплодировали при виде автоколонны.

Также в субботу в разных районах Краснодара одиночные патриотические пикеты провели члены Студенческого братства академистов общества «Царьград». Молодые люди вышли на улицы города с плакатами с надписью «Слава русской армии».

Автопробег в поддержку спецоперации на Украине прошел в станице Гиагинской в Адыгее. Организованная колонна из трех десятков автомобилей проехала по главным улицам райцентра. На автомобилях были размещены литера «Z», флаги РФ и символика патриотической направленности. По окончании мероприятия на главной площади станицы состоялся масштабный флешмоб. Автомобили построились в виде буквы Z – символа военной операции по защите жителей Донбасса.

Как рассказала и. о. замглавы администрации муниципального образования «Гиагинский район» по социально-культурному развитию Вера Ермак, с идеей проведения автопробега выступила молодежь муниципалитета, и районные власти поддержали эту инициативу.

В центре Махачкалы состоялась акция «ZA наших» в поддержку российских военнослужащих, выполняющих задачи в ходе специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил глава города Салман Дадаев, с инициативой проведения совместного мероприятия выступили представители общественной организации «АС Патриоты». По информации министра по делам молодежи региона Камила Саидова, всего в акции приняли участие порядка 1 тыс. человек.

Накануне в РФ запустили проект по сбору патриотического контента «Zа нами правда!».

Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины.

Киевским властям был выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя пообещал скорое завершение денацификации и демилитаризации Украины. Дипломат подчеркнул, что РФ не ведет войну с Украиной и украинским народом, а проводит специальную военную операцию против националистов и для защиты жителей Донбасса, денацификации и демилитаризации. Когда эти задачи будут выполнены, украинский народ получит возможность вновь самостоятельно решать свою судьбу, живя при этом в мире, добрососедстве и сотрудничестве со всеми соседями, подчеркнул дипломат.

Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.