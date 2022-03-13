В работе мессенджера Telegram в РФ и на Украине произошел сбой

Пользователи Telegram в РФ и Украине сообщают о сбоях в работе мессенджера, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.

По состоянию на 22.11 субботы было зафиксировано 376 жалоб: 60% пользователей жалуется на проблемы с подключением к серверу, 19% – на проблемы с приложением, еще 21% – на проблемы с получением сообщений. С проблемами столкнулись жители Москвы, Петербурга, Киева и ряда других городов, передает РИА «Новости».

Напомним, во вторник глобальный сбой произошел в работе музыкального сервиса Spotify. В прошлую пятницу сбой произошел в российском сегменте соцсети Facebook, принадлежащей американской транснациональной компании Meta. Кроме того, 27 февраля пользователями в РФ фиксировались сбои в работе мессенджера Telegram.