 

Сербия решила сократить число авиарейсов в Россию под давлением Запада

13.03.2022, 0:40, Новости дня
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Сербия через несколько дней сократит число авиарейсов в Россию из-за давления Запада, сообщил президент республики Александар Вучич в эфире телеканала «ТВ Пинк».

«Нас обвиняют, что мы зарабатываем на украинской крови, а у нас вместо одного рейса – два. <…> Хорошо, вернем на старый уровень, у нас будет один рейс в день, чтобы никто нам не мог сказать, что мы что-то зарабатываем [на Украинском кризисе], проблема стоит 30 тыс. евро. Это решение примем, сейчас люди купили билеты на пять-шесть дней вперед, а потом не будет второго рейса, хорошо», – приводит слова Вучича ТАСС.

При этом он напомнил, что число рейсов в Россию из Турции в 30 раз больше, чем из Сербии, однако к ним претензий не предъявляют. По его словам, ряд арабский стран осуществляет в 15-20 раз больше рейсов в Россию, однако Запад покупает у них нефть, поэтому не имеет к ним претензий.

Ранее Вучич сообщил, что Сербия поддержала резолюцию с осуждением операции РФ на Украине на Генеральной Ассамблее ООН. При этом он напомнил, что Сербия – единственная в Европе, кто не ввел санкции против России. Он также заверил, что Сербия не меняет решение об отказе от поддержки антироссийских санкций Запада, несмотря на огромное внешнеполитическое давление.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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