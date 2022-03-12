Как сделать массаж гуаша с эфирными маслами: лучшие смеси для каждого типа кожи

Второе название массажа гуаша – природный ботокс. Во время массажа используется нефритовый камень для улучшения кровообращения, уменьшения воспаления и стимулирования оттока лимфы для устранения застойных явлений на лице.

“Гуа” в переводе означает “царапать”, а “ша” характеризует состояние кожи после процедуры. По сути, после процедуры появляется легкое местное раздражение кожи, приводящее к слабому иммунному ответу.

Преимущества массажа гуаша

Массаж гуаша имеет ряд неоспоримых преимуществ.

1. Сокращает отечность.

2. Снимает напряжение. Многие люди постоянно “держат” лицо в напряжении, особенно вокруг линии челюсти. Регулярный массаж гуаша позволяет значительно расслабить мышцы лица.

3. Эта практика также может помочь облегчить головные боли и снять стресс. Кроме того, доказано, что массаж помогает при болях в пояснице и даже лучше, чем грелка, помогает при хронической боли в шее.

4. Улучшает кровообращение. После нескольких движений по лицу кожа становится розовой, и это не случайно. За счет увеличения кровообращения питательные вещества и кислород доставляются в область воздействия. В результате достигается эффект лимфодренажа.

Как включить массаж гуаша в свой уход за кожей

Специалисты рекомендуют проводить процедуру на только что очищенное лицо. Соскоб без очистки может привести к распространению бактерий и загрязнений, а также вызвать раздражение кожи. Рекомендуется также использовать масло для лица, чтобы камень лучше скользил и защищал кожу.

Как проводить массаж в домашних условиях

Чтобы достичь эффекта, нужно проводить массаж строго по инструкции.

1. Держите инструмент изогнутой стороной к коже. Он должен лежать практически на коже, а не перпендикулярно или под углом 45 градусов.

2. Начните массаж с двух-трех взмахов по направлению от шеи вверх.

3. Затем осторожно проведите инструментом гуаша вверх и вниз по направлению к линии роста волос или ушам, начиная с линии подбородка и двигаясь к подбородку, щекам, скулам и под обоими глазами.

4. Перейдите к бровям, надбровной кости и лбу. Восходящее движение помогает приподнять кожу. Движения должны быть мягкими. Если вы чувствуете, что в этой области скопление жидкости, в конце проведите инструментом по направлению вниз к ушам.

5. Наконец, потратьте некоторое время на участки лица, которые временами могут быть напряженными, например, лоб, область вокруг рта или линию подбородка. И, наконец, сосредоточьтесь на счастливых местах, таких как морщины смеха и гусиные лапки.

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При использовании гуаша для лечения дисфункции височно-нижнечелюстного сустава, также известной как ВНЧС, специалисты рекомендуют помещать холодный инструмент в место, где открывается челюсть. Массаж этой области помогает снять напряжение с ВНЧС.

Массаж гуаша с эфирными маслами

Такие вещества, как семена моркови и нероли, смягчают кожу и повышают ее упругость, ромашка успокаивает, а экстракт сандалового дерева снимает раздражение. Нанесите масло или смесь масел на кожу лица с помощью валика, затем переходите к массажным воздействиям. Камень помогает маслам впитываться и усиливает приток крови к области, поэтому кожа выглядит более здоровой и сияющей.

Смесь эфирных масел против старения

Масло семян моркови, известное как отличный источник витамина А, обладает успокаивающими и очищающими свойствами.

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А масло нероли благотворно влияет на участки раздражения. Масло виноградных косточек богато жирными кислотами и антиоксидантными соединениями, которые могут защитить кожу от загрязнений и других факторов окружающей среды, как и масло сандалового дерева.

Смешайте 2 столовые ложки масла виноградных косточек, 10 капель эфирного масла семян моркови, 4 капли смеси масел сандалового дерева, 5 капель смеси масел нероли.

Смеси эфирных масел для увлажнения кожи

Миндальное масло давно известно своими смягчающими свойствами. Шиповник успокаивает кожу.

Масло жасмина также является антиоксидантом. Кроме того, оно обладает чудесным ароматом.

Смешайте 2 столовые ложки масла сладкого миндаля, 7 капель масла семян шиповника, 3 капли кедрового масла, 5 капель смеси абсолютных масел жасмина.

Смесь эфирных масел для сбалансирования выработки кожного сала

Один из лучших способов сбалансировать выработку кожного сала — устранить все, что вызывает раздражение. Известно, что эфирные масла ромашки и герани способны справиться с этой задачей.

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Масло кипариса зарекомендовало себя как хорошее очищающее средство. Масло жожоба оказывает уравновешивающее действие на кожу при различных кожных заболеваниях.

Смешайте 2 столовые ложки масла жожоба, 8 капель масла ромашки, 5 капель масла герани, 5 капель масла кипариса.

Смесь эфирных масел для проблемной кожи

Масло ромашки обладает успокаивающими свойствами, как и масло лаванды. Последнее, кроме того, способно очистить кожу от загрязнений.

В состав абрикосов входят бета-каротины (а также витамин С), которые являются антиоксидантами, помогающими защитить кожу от стрессовых факторов окружающей среды.

Чтобы приготовить смесь для массажа проблемной кожи, смешайте 2 столовые ложки масла абрикосовых косточек, 1 каплю розмаринового масла, 5 капель масла ромашки, 3 капли масла лаванды.

Как часто делать массаж гуаша и как выбрать подходящий инструмент

Специалисты рекомендуют проводить процедуру 2-3 раза в неделю. Этого вполне достаточно, чтобы достичь желаемого эффекта.

Очень важно подобрать камень гуаша для проведения процедур. Покупка подходящего инструмента может вызвать сложности, поскольку их существует огромное множество, самых разных размеров, форм, цветов и материалов.

Инструменты меньших размеров предназначены для лица, а большие — для тела. , Материал и цвет варьируются в зависимости от используемого камня. Эксперты рекомендуют отдать предпочтение камню гуаша, который удобно и хорошо лежит в руке.

Нанесение эфирных масел в области вокруг глаз

Слишком сильное давление может спровоцировать появление побочных эффектов, включая синяки, вызванные разрывом крошечных кровеносных сосудов (капилляров) у поверхности кожи. Поэтому на область вокруг глаз нужно воздействовать очень бережно и нежно.