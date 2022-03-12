ЦБ решил не возобновлять торги с 14 по 18 марта

Центральный банк РФ принял решение не возобновлять торги с 14 по 18 марта в секции фондового рынка Московской биржи, сообщил регулятор.

«Банк РФ принял решение не возобновлять торги в период с 14 по 18 марта 2022 года на Московской бирже в секции фондового рынка, за исключением режима «Выкуп: адресные заявки» с расчетами в рублях, а также в секции рынка СПФИ», – передает ТАСС сообщение регулятора.

При этом в сообщении отмечается, что торги в секции срочного рынка по инструментам фондового рынка пройдут в режиме «Закрытие позиций – адресные заявки». По инструментам денежной и товарной секции и зеркальных контрактов на фьючерсы на оригинальных площадках торги пройдут в обычном режиме с 10.00 до 18.45 мск.

Тем временем курс доллара на закрытии торгов на Мосбирже снизился на 3,58% – до 114,25 руб., евро – на 3,17%, до 121,03 руб.