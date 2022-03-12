 

Боррель заявил об опасениях ЕС в возможности РФ «расширить военную деятельность» против НАТО

12.03.2022, 22:30, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Европейский союз опасается, что РФ может «расширить военную деятельность» против одной из стран НАТО, сообщил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель турецкому телеканалу «Си-эн-эн тюрк» на полях дипломатического форума в Анталье.

«С одной стороны, мы пытаемся поддержать Украину, с другой стороны, предотвратить большую войну», – передает ТАСС его слова.

По мнению Борреля, РФ может «расширить свою военную деятельность», которая «может быть [направлена] против одной страны НАТО или против другой страны. Есть серьезные опасения [на этот счет]». «Мы должны изолировать Россию от международного сообщества, мы должны поддерживать Украину», – сказал Боррель. 

Боррель заявил, ЕС считает необходимым «нанести экономике [России] такой ущерб», чтобы она не могла продолжать военную операцию на Украине.

Ранее глава дипломатии ЕС заявлял, что ЕС достиг предела своих возможностей в том, что касается финансовых мер против России. Он счел, что введенные санкции оказались «тяжелыми» и легли «бременем на российскую экономику».  

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.06 / Украине необходима полная перезагрузка экологических реформ и четкая дорожная карта их исполнения – эколог

23.07 / Поджог дома Шабунина. В Центре противодействия коррупции сообщили, что на пороге дома нашли остатки взрывчатки

07.08 / Потенциальный кандидат от “Слуги народа” в 208-м округе фигурировал в деле о захвате земельного участка – СМИ

19.06 / Кулеба договорился с главой МИД Молдовы провести консультации для взаимного признания ID-карт

25.09 / Чернокожий в США казнен на федеральном уровне впервые за 17 лет

19.09 / В РФ предложили ввести уголовную ответственность за мошенничество с продажей лекарств

30.10 / Безработица в РФ опустилась до исторического минимума

21.05 / В Совфеде задумались над разработкой мер против вмешательства в выборы

07.07 / Россияне оценили итоги голосования по поправкам к Конституции

17.11 / Space.com – Crew Dragon впервые доставил на МКС экипаж из 4 астронавтов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика