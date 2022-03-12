 

Paypal призвала россиян вывести средства со счетов

12.03.2022, 22:30, Новости дня
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Американская электронная платежная система Paypal призывает вывести остатки средств со счетов в связи с приостановкой услуг по отправке и получению платежей на территории России, сообщается в уведомлении компании на русском языке.

«В связи с недавними событиями мы приняли решение приостановить наши услуги по отправке и получению платежей в России. В настоящее время мы сохраняем функцию вывода средств. Чтобы свести к минимуму возможные дальнейшие сбои обслуживания, мы убедительно просим вас вывести остаток средств с вашего счета до 18 марта 2022 года», – приводит текст сообщения ТАСС.

«Приносим извинения за доставленные неудобства. Если вам необходимо добавить банковский счет для вывода средств, следуйте инструкциям в справочном центре PayPal», – сообщается далее.

Американская электронная платежная система Paypal 5 марта приостановила предоставление услуг в РФ на фоне специальной военной операции РФ на Украине.

Напомним, в четверг российский оператор платежной системы Western Union обратился в ЦБ с заявлением об исключении из соответствующего реестра с 24 марта 2022 года. Кроме того, в минувшее воскресенье платежные системы Mastercard и Visa объявили о приостановке работы в России. В тот же день американская финансовая компания American Express решила приостановить осуществление операций на территории РФ и Белоруссии. Газета ВЗГЛЯД разбирала, кто заменит сбежавшие из РФ американские платежные системы.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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