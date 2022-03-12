 

Bодители грузовиков в Кёльне протестуют против высоких цен на бензин

12.03.2022, 22:00, Новости дня
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Водители грузового транспорта собрались в Кёльне, чтобы выразить протест против высоких цен на бензин, пишет немецкая газета Express. Как предостерегает Немецкая ассоциация грузового транспорта и логистики, ситуация сейчас намного жёстче, чем с коронавирусом: на Германию надвигается худший кризис снабжения за последние 70 лет, что будет означать частично пустые полки в супермаркетах.


AP

В Германии начали проявляться последствия роста цен на топливо, пишет немецкая газета Express. Компания-автоперевозчик из Бергхайма призвала к проведению протеста водителей грузовиков в Кёльне в субботу с расчётом на то, что в акции примут участие до тысячи человек и большое количество грузового транспорта.

В соответствии с планами организаторов, протестная акция должна была проходить на протяжении трёх часов на парковке выставочного комплекса в Кёльне. Протест было решено провести в одном месте, не устраивая движения колонны грузового транспорта через город. По условиям акции, к участию были допущены колёсные тягачи без прицепов или полуприцепов.

Как отмечает издание, из-за того что многие водители грузовиков к 11 утра устремились к месту сбора, в районе Дойц и на Зоопарковом автодорожном мосту через Рейн наблюдались массовые пробки и замедленное движение транспорта, поэтому городские власти посоветовали жителям по возможности избегать этого района.

Между тем, Немецкая ассоциация грузового транспорта и логистики (BGL) предупреждает о масштабном кризисе поставок в Германии в связи с резким ростом цен на бензин. «Ситуация намного жёстче, чем с коронавирусом, — заявил председатель BGL Дирк Энгельхардт. Надвигается худший за последние 70 лет кризис снабжения. Это означает частично пустые полки супермаркетов».

Германия «движется к ситуации, подобной той, что сложилась в Великобритании после брексита», добавил Энгельхардт. Как поясняет издание, причина в том, что всё больше и больше транспортных компаний не могут справляться с такими высокими расходами на топливо.

Глава BGL призвал федерального министра экономики Роберта Хабека решить эту проблему и поговорить с представителями отрасли об облегчении ситуации. «Если Роберт Хабек не примет меры сейчас, Германии грозит серьёзное ограничение поставок», — подчёркивает Энгельхардт. В последний раз он написал письмо Хабеку в начале недели, однако ответа он так до сих пор и не получил, заключает Express.



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