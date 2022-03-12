Мнение: Аршином общим не измерить

Вадим Ольшевский, американский профессор математики (эмигрировал в США через Израиль из Кишинева), умнейший человек и прекрасный писатель, рассуждает у себя в ФБ о том, почему в Америке не понимают русский менталитет.

“МОЖНО ЛИ ПОНЯТЬ РУССКИХ или КУЛЬТУРНАЯ АНТРОПОЛОГИЯ. Смотрю интервью Юваля Харари о сути войны в Украине. Он его дал неделю назад. Не могу смотреть. Бред сивой кобылы. Нет, кое-какие вещи он говорит правильно. Но у него, и особенно у интервьюирующего, куча фактологически неверных утверждений, упрощений. Не понимают.

И это не только Харари. Почти все статьи о Путине и России, которые заполонили сейчас медиа, все неправильные. Множество неверных исторически утверждений, но это еще полбеды. Они пытаются понять Путина. Понять его окружение. Понять отношение к власти россиян. Русских. И не понимают.

Они строят некую, так сказать, математическую модель русских, и эта модель у них очень упрощенная и неправильная. Более того, появилась целая когорта американских журналистов, рожденных в России. Небезызвестная Маша Гессен. Юлия Иоффе. Они научились говорить американской публике то, что та хочет услышать. Они обслуживают эту неверную западную модель. За славу, за деньги, за карьеру. То же могу сказать о ряде профессоров славистов, родом из России. Преподают то, что будет воспринято. Обслуживают. Ну, бог с ними, с этими журналистами и профессорами.

Основная причина непонимания – русские ведут себя не по правилам. Беспредел! Но сами русские тоже не понимают американцев. С точки зрения русских, они, русские, как раз играют по тем же самым правилам, по которым играет Запад. Ага, вы этого хотели? Так получайте! Но они на Западе не знают, что они этого хотели. Изумление. Словом, пропасть. И война.

В этой связи уместно поискать исторические аналогии, и их много. Один из них – Япония. Японцы вдруг напали на Пирл Харбор. Кто они такие, эти японцы? Почему? Чего они хотят?

Если воевать с японцами, то нужно ведь их понимать. Сколько они будут воевать? Будут ли сдаваться в плен или совершать харакири? В какой момент они подпишут капитуляцию?

Военные обратились к литературе. Ее было не очень много – Япония открылась миру всего 75 лет назад. В литературе американцам открылось то, что мы можем назвать «загадочной японской душой». Оказывается, о японцах нельзя сказать ничего определенного. На каждое утверждение о японцах надо добавлять слово «но». Японцы чрезвычайно, очень вежливы. Но при этом они дерзки и высокомерны. Японцы очень негибки. Но они довольно легко адаптируются ко всему новому. Они очень покорны, но их мнения практически невозможно контролировать сверху. Японцы необычайно храбры и жертвенны, но люди они, в общем-то, робкие. Им абсолютно по барабану, что о них думают другие народы, но при этом им присуща гипертрофированная неуверенность в себе. Наконец, они очень эстетичны, все большие поклонники искусства, в которое они превращают все, за что ни берутся. Но одновременно они элементарные солдафоны с культом самураев.

Вот как понять таких людей? И что нужно сделать, чтобы их победить? Если ввести в Японию войска, то сколько с ними придется воевать? Месяц? Год? Пять лет? Если сбросить атомные бомбы, то куда бросать? Токио или Киото или достаточно второстепенных Хиросимы и Нагасаки?

В общем, американская армия обратилась за советом к культурным антропологам. Одним из них была Рут Бенедикт. Ей приписывают кредит за то, что она дала рекомендацию не бомбить Киото, а это был первоначальный план. Я ниже привожу ссылку на книгу Рут Бенедикт в переводе на русский.

Я это все написал, чтобы сказать, что на мой взгляд, на Западе совершенно нет исследований культурных антропологов о России. По-моему, просто вообще нет. Или есть? Если вы знаете что-то интересное, прокомментируйте. По-моему, западные культурные антропологи Россией вообще не занимались. Одни простенькие мифы, понимания нет вообще. Отсюда, кстати, и нелюбовь. Русские – это чужие, опасные люди, которые столетиями нам грозят уничтожением на пустом месте. И из-за какой-то фигни готовы начать ядерную войну” (ВАДИМ ОЛЬШЕВСКИЙ).

Боюсь, на Западе сейчас осталось очень мало людей, настолько доброжелательно и спокойно настроенных по отношению к России. И то, думаю, что Ольшевскому пока еще можно это писать, поскольку он математик и пишет по-русски – он “в стороне” от гуманитарной сволочи

из американских университетов и пока не попадает под их радары. Но и то, боюсь, временно.

Да и миссия Вадима, думаю, безнадежна. Мы и сами не понимаем, зачем затеяли жестокую суицидальную войну со всем миром, исход у которой может быть только один.