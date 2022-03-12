Семнадцатый день войны в Украине: 79 детей погибли и более 100 получили ранения

ООН наращивает масштабы помощи пострадавшим и подсчитывает убитых и раненых. Детский фонд ООН и ВОЗ развозят медикаменты и оборудование по роддомам и больницам. Другие учреждения ООН распределяют продовольствие и предметы первой необходимости.

По данным ООН, с 4:00 утра 24 февраля 2022 года, когда началось вооруженное нападение (специальной военной операции по версии РФ) Российской Федерации на Украину, до полуночи 11 марта 2022 года по местному времени 579 мирных жителей погибли и 1002 – получили ранения. Это – официальные данные, зарегистрированные в Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека.

Основной причиной гибели или ранения гражданских лиц стало применение взрывных устройств с широкой зоной поражения, в том числе обстрелы из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетные и авиаудары.

В Управлении ООН опасаются, что реальные цифры жертв значительно выше, особенно на территориях, где продолжаются боевые действия. Это относится, например, к Изюму в Харьковской области, Мариуполю и Волновахе в Донецкой области. Оттуда поступают сообщения о сотнях погибших и раненых, но проверить эти данные у ООН пока нет возможности, поэтому они не были включены в официальную статистику.

В Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека приняли во внимание сообщение офиса Генерального Прокурора Украины, согласно которому по состоянию на 10:00 утра по местному времени 12 марта, в ходе войны в Украине 79 детей погибло и примерно 100 детей получили ранения.

Накануне – в пятницу – в Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека заявили, что неизбирательные нападения на мирных жителей и объекты гражданской инфраструктуры могут быть квалифицированы как военные преступления.

Тем временем Детский фон ООН (ЮНИСЕФ) сообщает, что больше одного миллиона детей покинули Украину. Большинство из них бежали со своими семьями и нашли приют в Польше, Венгрии, Словакии, Молдове и Румынии.

В целом из Украины бежали 2,5 млн жителей страны. Об этом сообщает Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди. По его словам, около двух миллионов украинцев стали внутренне перемещёнными лицами.

– Эта бессмысленная война заставила миллионы людей покинуть свои дома, – сказал Филиппо Гранди (в России власти требуют войну называть специальной военной операции).

Более 12 миллионов человек, которые пострадали от конфликта, но не смогли никуда выбраться. Многие из них остались без освещения, отопления, воды, продуктов питания и медикаментов.

Ранее на этой неделе в Украину прибыло шесть грузовиков, доставивших почти 70 тонн груза от ЮНИСЕФ. Сотрудники Фонда совместно с партнерами распределяют лекарства и оборудование по больницам. Сегодня помощь была доставлена в роддом №5 в Киеве – один из десяти детских медучреждений, получивших гуманитарный груз от ЮНИСЕФ на этой неделе.

Грузы с гуманитарной помощью пришли в Украину от УВКБ. Сотрудники Управления со своими партнерами готовы к их распределению по всей стране, включая восточные регионы. Управление открыло свои склады в Виннице, Ужгороде и Черновцах, а также два во Львове.