 

Компаниям РФ спрогнозировали возможность полного обеспечения большинством медизделий

12.03.2022, 20:40, Новости дня
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Российские компании способны полностью обеспечить потребности здравоохранения по значительной части видов медицинских изделий, сообщил генеральный директор АНО «Консорциум «Медицинская техника» Виктор Назаров.

«На сегодняшний день российские компании способны полностью обеспечить потребности здравоохранения по значительной части видов медицинских изделий, при этом часть таких изделий уже поставляется в учреждения здравоохранения, а часть находится на регистрации и поступит в оборот в ближайшее время», – передает ТАСС его слова.

Как отметил Назаров, на конец 2021 года доля отечественных медицинских изделий на российском рынке составила около 26%, однако такой низкий показатель обусловлен не столько отсутствием в РФ производителей медицинских изделий, сколько «агрессивной» маркетинговой стратегией зарубежных производителей.

Так, среди направлений, по которым РФ способна полностью обеспечить собственные потребности, он назвал рентгеновское оборудование, оборудование для функциональной диагностики, оборудование и расходные материалы для респираторной поддержки, службы крови, холодильное и стерилизационное оборудование, глюкометры и тест-полоски для них, шприцы, медицинская одежда, хирургический инструмент, а также оборудование для лабораторной диагностики.

Эксперт обозначил, что в РФ есть технологические компетенции для быстрой организации выпуска медицинских изделий для офтальмологии, травматологии, а также по другим видам медицинских изделий. 

По словам Назарова, на сегодняшний день отрасль получила то, чего долго ждала, а именно конкретный запрос от системы здравоохранения на изделия, необходимые для обеспечения бесперебойной деятельности лечебных учреждений. Уже созданы совместные рабочие группы, в состав которых входят врачи-практики и инженеры ведущих предприятий. 

Он добавил, что консорциум ожидает существенный рост доли производимых в РФ медицинских изделий, к чему приведет в ближайшие полтора-два года ситуация с санкциями.

Кроме того, генеральный директор НИПК «Электрон» Александр Элисон сообщил, что компания готова полностью удовлетворить спрос на рентгеновские и УЗИ-аппараты, компьютерные томографы. По мнению производителя, в сложившейся ситуации открываются новые возможности, которые компания намерена реализовать в полной мере.

Ранее зампредседателя комитета Торгово-промышленной палаты по поддержке АПК Александр Фомин в интервью газете ВЗГЛЯД спрогнозировал удачную предстоящую посевную и хороший урожай. То, что РФ сохраняет экспортный потенциал в сфере сельского хозяйства, ранее говорил президент Владимир Путин.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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