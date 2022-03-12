Мнение: Денацификация Америки

С большим огорчением прочёл об усилении гонений на евреев в США. Вот текст, на который сослался Виктор Мараховский. Фейсбук и Инстаграм разрешили призывы к насилию в адрес евреев, живущих в Израиле и имеющих отношение к местной армии, ЦАХАЛ. Также теперь легализованы призывы к убийству президента Израиля:

https://www.reuters.com/world/europe/exclusive-facebook-instagram-temporarily-allow-calls-violence-against-russians-2022-03-10/

Не верите? Правильно делаете, сейчас не 1933 год. Евреи 21-го века — это русские, так что Фейсбук не виновен в антисемитизме, он всего лишь легализовал призывы к насилию в адрес русских. На Западе русских не считают за людей, так что на нас никакие нормы гуманизма не распространяются. Окончательное решение русского вопроса — давняя мечта американцев. США до сих пор не бомбят нас только потому, что американцы слишком опасливы, чтобы сражаться с равным по силе врагом. Запад готов давить нас как угодно, но только не военным путём.

Цитирую комментарий американского эксперта:

https://lenta.ru/news/2022/03/11/meta_usa_russia/

США не прогрессируют как общество к либеральным ценностям, а регрессируют в сторону «дикого государства». Об этом заявил исполнительный директор американского Института Рона Пола Дэниэл Макадамс, комментируя изменение политики компании Meta (входят Facebook и Instagram), которая решила снять запрет на призывы к насилию в отношении россиян, передает ТАСС.

По словам аналитика, компания Meta является «де-факто подразделением правительства» США. «Те, кто были уверены, что мы далеко продвинулись от такого примитивного расизма и насилия, вот вам напоминание, что та же ненависть по отношению к другим людям лежит почти на поверхности, готовая быть запущенной властями с помощью машины пропаганды», — заключил он.

Если вы думаете, что теперь, когда Мета легализовала призывы к насилию в адрес русских, российская лакей-интеллигенция начнёт демонстративно удалять свои аккаунты в Фейсбуке, у меня плохие новости для вас. Эта публика со времён Смердякова ничуть не изменилась, она будет только аплодировать решению господина Цукерберга. Вчера я лично наблюдал, как наша пятая колонна дружно доказывала, что биолаборатории США, расположенные в колониях на границе с Россией, абсолютно безопасны, что американцы разрабатывали там не боевые вирусы, а новые лекарства для глупых диких русских. Виктория Нуланд, кстати, уже признала существование лабораторий и выразила опасение, что русские могут получить контроль над результатами исследований. Не вполне понятно, чего конкретно она опасается, если в американских лабораториях работа над боевыми вирусами не велась:

https://lenta.ru/news/2022/03/09/nuland/

Радует одно. Вербовка нашей молодёжи в ряды мальчишей-плохишей сейчас серьёзно замедлится. Цитирую из статьи Н.С. Лайонса, пишущего о неизбежности деструктивной революции в США:

https://theupheaval.substack.com/p/no-the-revolution-isnt-over?s=r

В своей книге “Боулинг в одиночку” легендарный политолог Роберт Патнэм объяснил, что радикальные социальные изменения обычно происходят только “от поколения к поколению” или через то, что он назвал “изменением когорты”. Для большинства людей формирующий опыт взросления действительно является формирующим – впоследствии их фундаментальные ценности, как правило, почти не меняются до конца их жизни. По этой причине, как искусно поясняет Таннер Грир, неизбежно бывает так, что “культурные войны – это длительные войны”, потому что “культурные повстанцы завоевывают мало новообращенных в своей собственной когорте”. Вместо этого “реальной целью [их] идей являются не их современники, а дети и внуки их современников”. Процесс “привития новых идей и свержения существующих ортодоксий требует времени — обычно от двух до трех поколений”, поэтому для когорты поколений, находящихся на пике своего могущества, любые изменения будут происходить очень постепенно. Но в конце концов наступает переходная точка, и “конец наступает быстро: старшие когорты внезапно оказываются в меньшинстве и вооружены, охваченные потоком, который, как они предполагали, был всего лишь струйкой”. Они потрясены и сбиты с толку, но только потому, что “революция, происходящая внизу, не нашла отклика в их душах”, как это было с молодежью, чьими взглядами они пренебрегали или игнорировали. Только когда становится слишком поздно, они осознают свою ошибку.

Смердяковщина в России воспроизводилась из поколения в поколение, так как наши учителя в широком смысле, — вузовские профессора, режиссёры, журналисты, — традиционно настроены предельно русофобски. Умная молодёжь росла в ядовитой среде, и к возрасту совершеннолетия она некритично принимала полный набор убеждений отрицательных персонажей из русской классики: патриотом может быть только дурак, религия — опиум для народа, воинская доблесть — проявление глупости и зверства, русские — жестокий и недоразвитый народ…

Некоторые, повзрослев, меняли позже свои убеждения под давлением фактов. Другие так и оставались убеждёнными русофобами, так как в их среде это было единственным способом остаться своим. Если твой начальник, твои коллеги, твои френды в Фейсбуке и твои друзья, с которыми ты ходишь в сауну по воскресеньям, носят белые ленты и ненавидят Путина, у тебя будет очень большое искушение как минимум промолчать, как максимум — отбросить сомнения и «стать первым учеником». Если отбросить лакейство и начать думать, начать рефлексировать, можно не только перессориться со всем своим окружением, но и лишиться грантов, лишиться должности, лишиться возможности пристроить дочку в кино, а сына — в элитную школу. Проще плыть по течению и быть как все.

Две недели назад такое поведение внезапно стало для наших интеллигентов токсичным. Государство было готово терпеть собачонку с дурным характером, пока она сквернила обои и слегка покусывала хозяйскую руку. Однако когда Россия оказалась в опасности, а наша intelligentsia дружно, без колебаний перешла на сторону нашего врага, терпение у государства закончилось. Пятую колонну начали резко отлучать от кормушки, что было несложно, так как все эти редакторы-режиссёры на 90% питались или прямо из бюджета, или за счёт крупных государственных корпораций. Полагаю, это надолго и всерьёз. Вы не представляете, насколько там сверху сейчас злы на наших табаки, полагавших, будто поддерживать Шерхана всё ещё безопасно.

Все знают, что закрытое «Эхо Москвы» принадлежало Газпрому. Менее известно, что это было правилом в России: подавляющее большинство активных участников антироссийских митингов так или иначе работает на государство. После закрытия «Эха» публика начала осознавать — государство твёрдо настроено лишить коллаборационистов денег. Публичное выступление на стороне США теперь может очень больно ударить по кошельку.

Так как идейных фанатиков в среде нашей интеллигенции мало, так как большая её часть платить за русофобию из собственного кармана не готова, так как самые одиозные пропагандисткие вышки сейчас отключают, уровень ненависти к России в этой среде должен быстро упасть. Цитирую госпожу Тарееву, «бабушку русского ЖЖ», потомственную революционерку:

https://tareeva.livejournal.com/314017.html

Моим единственным источником достоверной информации была радиостанция «Эхо Москвы». С шести часов утра там передавали новости каждые 15 минут, днём – каждые полчаса, а ночью – каждый час. Теперь радиостанцию «Эхо Москвы» закрыли, а также закрыли телеканал «Дождь».

Это только верхушка айсберга. Государство продолжит закрывать ресурсы, продвигающие в России американскую пропаганду и западную повесточку. И когда государство отключит точки, через которые креативный класс накачивался ненавистью, уровень русофобии быстро упадёт до фоновых значений.

Повторюсь, идейных фанатиков в среде российской интеллигенции мало. Нормальными гражданами эти господа не станут, тут надежды ноль, однако вместо истеричного «все на митинг, наш американский барин гневается на Путина» придёт куда как менее вредное «плевать на всё, моя хата с краю». Их безвкусные сальные шуточки также никуда не денутся, но они перестанут шутить про Россию, а будут вместо этого высмеивать друг друга — в ходе аппаратной борьбы за резко уменьшившийся кусок пирога.

Прекратится и зомбирование молодёжи. Школьников перестанут таскать на митинги, родители перестанут объяснять им на кухнях, что Россия должна потерять независимость и стать колонией США. Есть шанс, что лет через 10-20 мы получим более-менее адекватный креативный класс: если повезёт, даже умеренно патриотичный.

Кстати, учёные сейчас спорят, обогнала Индия Китай по численности населения или ещё нет. Только в этих двух странах, в Индии и Китае, живёт почти 3 млрд человек. Также весьма велико население и остальной Азии, и Африки, и, конечно, Латинской Америки, которой выпало большое несчастье жить рядом с США. Тем не менее Запад и его верные слуги искренне убеждены, будто «против России весь мир». Причина очевидна — закоренелый нацизм американцев, японцев и европейцев.

Русских, китайцев и индусов там вообще не считают за полноценных людей. Реплика «против России весь мир» расшифровывается так: «против России весь мир белых джентльменов, а мнение представителей низших рас никого не интересует».

Америка должна быть денацифицирована, для России это не только вопрос морального долга, но и вопрос нашего физического выживания. Сделать это военным путём навряд ли получится — хоть у России и есть серьёзное преимущество в ядерной войне, но всё же ядерная война с США станет проигрышем и для нас тоже. Следовательно, нам остаётся использовать ту самую «мягкую силу», которую Запад успешно применяет против нас вот уже несколько веков. К счастью, внутри США сейчас достаточно слоёв и прослоек, которые будут нам в этом деятельно помогать.