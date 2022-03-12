 

Мнение: О мобилизации не в России

12.03.2022, 20:22, Разное
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Откровения очевидца из так называемой ДНР о мобилизации:

….студентов, которые пытались выехать в Россию вместе с эвакуируемыми, не выпустили со стороны «ДНР». У нас всего три КПП с Россией. Все автомобили проверяют. Если есть хоть один мужчина от 18 до 55, тех ссаживают и сажают во что-то вроде автозака и везут по пунктам мобилизации.

Выехать вариантов нет никаких.

Мужчин, как собак, отлавливают на улицах.

Даже если мужчина просто идет в магазин, его могут остановить и спросить документы. Если документов нет, то везут в РУВД, чтобы установить личность. Если есть, но нет отметки из военкомата, что он не подлежит или уже прошел военную подготовку, тогда везут сразу в пункт мобилизации.

В городе сейчас мужчин нет вообще. Кого еще не забрали — их очень мало, — те сидят по домам и не выходят в принципе….
Отсюда

Какие-то мужики в так называемой ДНР, уже признанной Россией, но пока не признанной даже Беларусью, несознательные. Вот если в России объявить мобилизацию, мужики, думаю, кинутся штурмовать военкоматы, чтобы успеть заскочить в эшелон, отправляющийся на Украину, чтобы  попасть на спецоперацию. Или я ошибаюсь? Не кинутся?

На снимке: мобилизованные жители в Новоазовске, «ДНР». Фото: РИА Новости отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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