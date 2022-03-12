Мнение: Фильм, снятый после заката. И перед рассветом



“Над темной водой”, 1992

Фильм режиссера Дмитрия Месхиева, производства 1992 (!) года. По-моему, этот фильм смело можно предъявлять, если возникнет необходимость оправдать российские 90-е перед Вечностью.

Да-да, именно так! Я не люблю и стесняюсь пафоса, но в данном случае говорю совершенно без колебаний. Фильм гениальный. Как-то все сошлось, все сложилось. В год самой большой разрухи и полной неразберихи в стране, в год засилья совершенно невыносимых “чернушных” поделок, которые снимали всякие рабочие сцены ради отмыва чеченских и “партийных” денег. И непонятно откуда появился Фильм, в котором, как в калейдоскопе, встали в хрупкий и неимоверно прекрасный узор яркие, но не очень-то отесанные, угловатые камушки… Это, безусловно, лучший фильм Абдулова, одна из лучших работ Ильина, единственная по-настоящему великолепная роль Ксении Качалиной, наверно, лучший сценарий Валерия Тодоровского, необычная, рваная, свободная и при этом поразительно АДЕКВАТНАЯ киномузыка Курехина… И особняком стоит не очень большая, “не главная” роль Юрия Кузнецова. Мне безумно жаль, что ТАКАЯ роль – у Кузнецова только одна. Одна, но показывающая его ВО ВЕСЬ РОСТ. Без всяких скидок на что бы то ни было.

Фильм – о людях, не умеющих жить. Герой Кузнецова – самый серый, нелепый, слабый и необаятельный персонаж. Кузнецов играет просто человека. И он играл УХОД этого человека так, что мы все ощущаем его как личную утрату… Мало фильмов, заставляющих зрителя ощутить себя Человечеством. “Над темной водой” – такой. Когда там уходят Люди, мы здесь ощущаем утрату. НАС становится меньше.

Сцена самоубийства героя Кузнецова – вообще, на мой взгляд, лучшее из всего, что я видел за всю жизнь в кино. Ничего пронзительнее, безысходнее, прекраснее я не знаю. Это такая планка, что… Что после этого, наверно, и в самом деле уже можно всю оставшуюся жизнь играть Мухомора в “Улицах разбитых фонарей”. Достаточно.

Что ж так завораживает меня в “Над темной водой”? Настроение. Он очень цельный. Моцарт, кажется, говорил, что он может услышать всю свою симфонию в одну секунду. “Над темной водой” тоже звучит – весь сразу, в один миг. Там пронзительная тема – о творении жизни, как стихотворении. О жизни как о создании жизни, как записи ее… на что?

И он весь звучит, как нота, жизнь, записанная в фильм – и звучащая над нами. Ту самую – ОДНУ!! – секунду. И так тяжело, когда нота затихает…

“Не жизни жаль с томительным дыханьем,

Что жизнь и смерть?

А жаль того огня,

что просиял над целым мирозданьем,

И в ночь идет.

И плачет, уходя” (2006)