 

Администраторы Google Maps попросили Россию уточнить, как изменятся границы в Европе в ближайшие годы

12.03.2022, 19:51, Разное
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Разработчики картографического сервиса Google maps направили официальный запрос к руководству России с просьбой уточнить прогнозы Москвы о возможном пересмотре границ европейских государств в ближайшие 10 лет.

«Мы знаем, что в России много талантливых аналитиков, модели будущего которых почти всегда сбываются. С 2005 года карта Европы неоднократно менялась, мы бы были очень признательны России, если бы она поделилась своими прогнозами о перспективах изменения границ до 2032 года», – заявил глава Google maps Ларс Расмуссен.

По информации источника нашей редакции в правительстве, Россия будет готова предоставить интересующую Google информацию только на взаимной основе. Речь идёт о сумме в несколько десятков миллионов долларов, заплатив которые американская компания сможет получить потенциальную карту Европы в 2030 году.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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