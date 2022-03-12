 

Что думаете? – Личное мнение

12.03.2022, 19:35, Разное
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То, чего никто не ожидал, продолжается уже более двух недель. Со всех сторон так и прут разные новости, их так много, что не только осознать, но и просто прочитать все не успеваешь.

Где уж тут разобраться? И тем более, чего ожидать в будущем?


Фото: Соцсети

Скажу одно: любые прогнозы сейчас — что-то из серии гаданий на вокзале.

Ну, а чего? Зато честно сказала.

Вместе с тем, у меня есть очень сильная вера в коллективное бессознательное. То, что чувствуют, думают десятки, сотни, тысячи и сотни тысяч людей — это всегда очень близко к правде.

Древние ещё говорили: глас народа — глас Б-жий. Я в это верю.

Поэтому спрошу вас — а что вы думаете о будущем? Напишите в комментариях, очень хочу почитать.

Не нужно даже каких-то логических обоснований своим мыслям и чувствам. Главное, искренне расскажите, что на душе и на уме.

Источник: Лена Миро



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