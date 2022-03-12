Что думаете? – Личное мнение
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
То, чего никто не ожидал, продолжается уже более двух недель. Со всех сторон так и прут разные новости, их так много, что не только осознать, но и просто прочитать все не успеваешь.
Где уж тут разобраться? И тем более, чего ожидать в будущем?
Фото: Соцсети
Скажу одно: любые прогнозы сейчас — что-то из серии гаданий на вокзале.
Ну, а чего? Зато честно сказала.
Вместе с тем, у меня есть очень сильная вера в коллективное бессознательное. То, что чувствуют, думают десятки, сотни, тысячи и сотни тысяч людей — это всегда очень близко к правде.
Древние ещё говорили: глас народа — глас Б-жий. Я в это верю.
Поэтому спрошу вас — а что вы думаете о будущем? Напишите в комментариях, очень хочу почитать.
Не нужно даже каких-то логических обоснований своим мыслям и чувствам. Главное, искренне расскажите, что на душе и на уме.
—
Источник: Лена Миро
Смотреть комментарии → Комментариев нет