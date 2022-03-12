Зеленский назвал число погибших украинских военных

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с 24 февраля погибли 1,3 тыс. украинских военных.

«У нас погибло военных где-то 1 300 человек», – сказал Зеленский на пресс-конференции иностранным журналистам, передает РИА «Новости».

Ранее Минобороны России назвало потери при проведении спецоперации на Украине – в ходе спецоперации на Украине погибли 498 российских военнослужащих.

Семьям погибших военных выплатят по 7 млн рублей, по 3 млн рублей получат раненые во время спецоперации.