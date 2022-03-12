Зеленский назвал число погибших украинских военных
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с 24 февраля погибли 1,3 тыс. украинских военных.
«У нас погибло военных где-то 1 300 человек», – сказал Зеленский на пресс-конференции иностранным журналистам, передает РИА «Новости».
Ранее Минобороны России назвало потери при проведении спецоперации на Украине – в ходе спецоперации на Украине погибли 498 российских военнослужащих.
Семьям погибших военных выплатят по 7 млн рублей, по 3 млн рублей получат раненые во время спецоперации.
Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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