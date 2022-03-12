 

СП «Сбера» и Cognitive обеспечило замещение 70% иностранных комплектующих

12.03.2022, 19:11, Новости дня
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Компания Cognitive Pilot (совместное предприятие Сбербанка и Cognitive Technologies), которая производит не имеющие аналогов автопилоты с искусственным интеллектом для сельхозтехники, обеспечила замещение 70% иностранных комплектующих и в настоящее время сотрудничает с российскими производителями нейрочипов, сообщила гендиректор компании Ольга Ускова.

«С мая 2021 года мы приступили к процессу полного импортозамещения. За полгода мы обеспечили замещение 70% комплектующих и сейчас выстраиваем сквозной проект, сотрудничаем с российскими производителями нейрочипов, производителями, связанными с платформами высокоточной связи, а также системой ГЛОНАСС для точного наведения. Мы переходим к серийному производству, что позволит обеспечить оптимизацию всего агрокомплекса и решить проблему продовольственной безопасности», – передает ТАСС ее слова.

Как при этом заверила Ускова, оборудование компании позволит осуществить обработку дополнительно более 40 млн гектаров, которые сейчас не обрабатываются из-за нехватки человеческих рук.

По ее словам, это «не только российская, но и глобальная повестка». Гендиректор напомнила, что в 2021 году в компании приступили к полномасштабному внедрению систем Cognitive Agro Pilot по автономному управлению сельхозтехникой (комбайны, трактора) на базе систем искусственного интеллекта на полях России, Бразилии, Аргентины, США и Китая. 

«С русскими «мозгами» в мире ездит 674 комбайна – они управляются российскими роботами, собирают все данные по полям и сохраняют их в едином облаке. В этом году биржа идет вертикально вверх, стоимость зерна растет. Китай покупает у нас практически всю экспортную историю, и нам надо очень мощно наращивать производство зерновых», – заключила Ускова.

Ранее стало известно, что «Ростелеком» готовился к вероятным сценариям ограничения деятельности как по импортозамещению, так и по отказоустойчивости программного обеспечения.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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