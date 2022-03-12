Стало известно о подготовке «Ростелекома» к сценариям ограничения деятельности

«Ростелеком» готовился к вероятным сценариям ограничения деятельности как по импортозамещению, так и по отказоустойчивости программного обеспечения, рассказал глава компании Михаил Осеевский.

«Подразделения ИТ- и кибербезопасности, а также технической инфраструктуры «Ростелекома» готовились к возможным сценариям ограничения нашей деятельности как по линии импортозамещения, так и по линии отказоустойчивости нашего ПО и оборудования», – передает ТАСС его слова.

Ранее появилась информация, что LINX отключит российских операторов «Мегафон» и «Ростелеком» от точки международного обмена трафиком.

В Минцифры прокомментировали отключение РФ от LINX.