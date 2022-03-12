 

Париж анонсировал новые санкции против России

12.03.2022, 18:36, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Страны Евросоюза готовятся ввести новые антироссийские санкции, о которых будет объявлено в ближайшие часы, сообщили в Елисейском дворце после переговоров президента Франции Эмманюэля Макрона, канцлера Германии Олафа Шольца и лидера РФ Владимира Путина.

По его словам, Москва «не продемонстрировала желания остановить войну». «Мы примем новые санкционные меры в ближайшие часы», – передает ТАСС со ссылкой на телеканал Бэ-эф-эм.

Ранее сообщалось, что во время телефонного разговора российский лидер рассказал о выявленных многочисленных фактах нарушения украинскими силовиками норм международного гуманитарного права. По его словам, операции по спасению гражданского населения систематически срывают националистические батальоны Украины.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.12 / В США полицейские в костюмах Санта-Клауса и эльфа предотвратили угон автомобиля

20.09 / Протесты в Беларуси. Милиционеры в Бресте брызгали в демонстрантов газом и стреляли в воздух

19.01 / СК начал проверку по факту хищения скифского золота

22.01 / Из Минска перенесли еще один чемпионат мира

03.09 / Оказалось, что на самом старте Windows 11 не будет поддерживать приложения для Android

01.07 / Вести – украинский депутат зачитал рэп о своём законе о молодёжи

28.03 / Крым решил предъявить иск по водной блокаде трем гражданам Украины

06.08 / Мэр Тбилиси призвал вернуть Абхазию и ЮО переговорами или «другим способом»

28.07 / “Цель медиаатаки – назначить своих удобных людей”. Замглавы Одесской таможни заявил, что о нем распространяют фейки

09.02 / Число погибших при схождении ледника в Индии возросло до 32 человек

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика