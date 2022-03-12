Париж анонсировал новые санкции против России

Страны Евросоюза готовятся ввести новые антироссийские санкции, о которых будет объявлено в ближайшие часы, сообщили в Елисейском дворце после переговоров президента Франции Эмманюэля Макрона, канцлера Германии Олафа Шольца и лидера РФ Владимира Путина.

По его словам, Москва «не продемонстрировала желания остановить войну». «Мы примем новые санкционные меры в ближайшие часы», – передает ТАСС со ссылкой на телеканал Бэ-эф-эм.

Ранее сообщалось, что во время телефонного разговора российский лидер рассказал о выявленных многочисленных фактах нарушения украинскими силовиками норм международного гуманитарного права. По его словам, операции по спасению гражданского населения систематически срывают националистические батальоны Украины.