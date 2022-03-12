Мнение: Наша цена за вступление в НАТО – это большая война с Россией (с)

И все-таки Арестович, украинский “вийсковой оглядач”, то есть “военный эксперт” – невероятно крут. Вот это интервью – вообще нечто феноменальное: он, просто как Ванга, пересказывает всё то, что уже случилось, но… в 2019 году. Просто по пунктам.



“Что может подтолкнуть Путина к этому решению?

– АРЕСТОВИЧ. К прекращению войны? Ничто. Его главной целью является восстановление Советского Союза и победа в Холодной войне. Переиграть Холодную войну. Разрушение системы коллективной безопасности в Европе, крушение НАТО (если не де-юре, то де-факто), разрушение Евросоюза и игра один-на-один со странами Европы, каждой из которых в отдельности Россия, конечно, сильнее…

…Решили они это делать в 2007 году.

Какие шансы у Украины (против России)?

АРЕСТОВИЧ. Если в НАТО не вступим – нам конец. У нас нет сил на нейтралитет. Почему-то наивные люди думают, что нейтралитет – это когда можно мало тратить на оборону, потому что мы ни с кем не собираемся воевать. А нейтралитет стоит раз в 10 дороже, чем участие в военном блоке. Швейцария: будучи нейтральной страной – военный всеобуч, бешеные военные налоги, девочки служат, мальчики служат, а она ведь окружена европейскими цивилизованными странами – Германией, Францией, Австрией… 4-я по уровню в мире боевая подготовка! Хотя они в горах сидят, взорви 8 горных проходов – и сиди, никто в мире тебя не тронет. А у нас – 2700 км границы с Россией! А Венгрия?

Мы не выдержим нейтралитет, у нас не хватит ресурсов. Если мы не можем удержать нейтралитет, у нас два пути – или в Таёжный Союз, или в НАТО.

…

На Западе сообразили, что Россия ведет войну не против Украины, а против НАТО. Они не могли решить, нужна ли им Украина… Однако теперь они все посчитали, это же простая арифметика: если они не берут Украину, то ее получит Россия, а это плюс 40 миллионов и один миллион армии; а если они получат Украину, то это им плюс 40 миллионов и один миллион военных, причем таких, которые уже имеют хороший опыт войны с Россией.

Главное – выиграть парламентские выборы и начать реализацию пакета реформ, направленных на интеграцию в ЕС и НАТО… Главное сейчас (в марте 2019 года – С.) – вступление в НАТО, все остальное не имеет никакого значения. Война – старшая масть. Вся эта экономика, весь этот треш, социалка – все это приносится в жертву. Проигранная война – все эти вопросы становятся неактуальны. Социальную политику здесь будет устанавливать путинская ДНР.

А о каких-то сроках прекращения войны…?

АРЕСТОВИЧ. Нет, ни о каких сроках прекращения войны мы не будем говорить. Это скорее наоборот – подтолкнет к крупной военной операции (блин, он и название угадал!! – С.) России против Украины. Потому что они должны будут нас просадить в инфраструктурном отношении и превратить тут всю территорию в развалины.

…

И они должны будут это сделать до того, как мы вступим в НАТО – чтобы мы не были интересны НАТО. Перестали быть интересны как разваленная территория. С вероятностью 99,9% наша цена за вступление в НАТО – это большая война с Россией. А если мы не вступим в НАТО – это поглощение Россией в течение 10-12 лет. Вот и все пространство выбора, в котором мы находимся. А теперь давайте выбирать.

А что же лучше?

АРЕСТОВИЧ. Конечно – крупная война с Россией и переход в НАТО по результатам победы над Россией в ней.

А что такое “крупная война с Россией”?

АРЕСТОВИЧ. Крупная воздушно-наступательная операция, вторжение четырех армий, которые они создали на наших границах; осада Киева; попытка окружить войска, которые находятся в зоне АТО (на Донбассе – С.); прорыв через Крымский перешеек и выход на водохранилище, чтобы дать воду в Крым; наступление через территорию Белоруссии; удары по объектам критической инфраструктуры. Вот такая полноценная война. И вероятность ее – 99%.

Когда?

АРЕСТОВИЧ. 2021-22 гг. Двадцатый – двадцать второй, вот так примерно. Следующий критический период – 24-26, а потом – 28-30. Может быть и три войны, кстати.

А как Украина может получить членство в НАТО и не встрять в большую войну с Россией?

Никак…”

Стадии злобного воя, зубовного скрежета и брызгания слюнями от ненависти опустим – это все эмоции большинства слушателей, возникающие от внезапно пришедшего острого ощущения своей собственной интеллектуальной неполноценности. Лично я признаю с некоторым сожалением, что мой тезка Арестович оказался, по факту, намного умнее, тоньше и точнее меня. Если бы я услышал его интервью тогда, когда оно было дано, я бы счел его какой-то сплошной ересью и чушью. Какая война? Кто будет воевать? Зачем? Какой смысл? Зачем Украине в НАТО?!

В принципе – в этом как раз и есть диагноз. Какая эмоция у большинства россиян из “простых” (а уж тем более – из причастных к правящей ОПГ), если им дать прослушать это интервью украинца, который ОКАЗАЛСЯ ПОЛНОСТЬЮ ПРАВ? Во всем – от даты до даже названия того, что сотворит Россия в его стране через три года? Они восхитятся? Удивятся? Задумаются?

Хрен. Прослушают Арестовича, и их первый порыв – убить. “Складно рассуждает, сука – а вот тебе пулю в живот! Ха! Не ожидал?!” Вот именно в этом, по всей видимости, и кроется разгадка. Разгадка того, почему Харьков до сих пор не сдался, и главное, почему сам Арестович, майор запаса ВСУ, сам из семьи потомственных советских военных, говорит “Мы уже были в Таежном Союзе, больше не тянет”.

Для меня дико, что такие люди, как Арестович, русскоязычные, умные, думающие, отлично образованные, ПРОТИВ НАС. У нас – Шойгу, у них – Арестович. По-моему, всё ясно.