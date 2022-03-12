 

Петербург оказался на крайне низких позициях рейтинга поддержки спецоперации на Украине

12.03.2022, 18:35, Новости дня
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Лишь 64,01% петербуржцев поддерживают спецоперацию РФ на Украине. К такому выводу пришли аналитики после подведения итогов закрытого всероссийского опроса об отношении граждан к действиям российской армии. Среди субъектов РФ город занял 68 место.

Всего в опросе приняли участие 32,6 тысячи россиян. Как отмечают эксперты, подобные низкие показатели говорят о провале просветительской кампании властей Петербурга, из-за чего город уже называют «протестной столицей». Сложившаяся ситуация может нанести ущерб уже репутации всей страны и ее руководства, так как Петербург – это второй по значимости город России.

Наибольший уровень поддержки российской спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины зафиксирован в Чечне – 90,67%, Кабардино-Балкарии – 89,78%, и Дагестане – 89,34%. В столице этот показатель составил 76,47% поддержки.

Всего в стране действия РФ положительно оценили 71,99%, что подтверждает ранее опубликованные результаты опроса ВЦИОМ и указывает на рост одобрения решения правительства народом. Ранее этот показатель составлял 68%. В свою очередь 84% опрошенных доверяют российским военнослужащим, а половина опрошенных считает, что их действия не позволят разместить базы НАТО на Украине.



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