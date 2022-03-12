Мнение: О пленных

Бывший сотрудник центрального аппарата СБУ Прозоров, действующий сейчас на нашей стороне, о вопросе отношения к пленным.

В основных моментах с ним согласен. Выяснение всей возможной информации, суд, приговор (в том числе и смертная казнь, если понадобиться).

Издевательства над пленными. тем более на камеру, контрпродуктивны. Мы не такие же как нацистские звери и поэтому правда за нами.

PS. На фото, пленный нацист из "Азова", который пошел на сотрудничество с органами ДНР в надежде на снисхождение.

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