В Эритрее пройдет референдум о присоединении к России

Президент Эритреи Исайяс Афеверки подписал указ о проведении плебисцита по вопросу присоединения государства к Российской Федерации. По словам президента, подавляющее большинство эритрийцев считает себя этническими русскими и просят защитить их от эфиопской агрессии. Сам референдум назначен на 18 марта.

На старте подготовки к референдуму стало известно несколько его ключевых особенностей. Так, выяснилось, что количество избирателей в два раза превышает все население страны. Избирательный комитет объяснил это возможностью проголосовать любому, кто определяет себя русским.

Также на плебисците будут задействованы «мобильные участки», которые будут проводить голосование в труднопроходимых регионах. Члены этих мобильных участков будут носить с собой пенёк и урну для голосования и посещать избирателей в отдаленных местах. Как отметили в Эритрее, данный метод является улучшением прорывной электоральной технологии, изобретенной на российском конституционном референдуме в 2020 году.

«Я посовещался с шаманами и жрецами эритрейских племён и главой российского МИД Сергем Лавровым. Все они согласились с тем, что Эритрею и Россию связывает тесная история: дед Пушкина родился в нашей стране. Мы внесли огромный вклад в развитие русской литературы. Вместе с Россией мы выступим монолитным фронтом против американской агрессии и станем единственными, кто будет отстаивать права человека и принципы демократии в ООН»,—заявил Президент Эритреи Исайяс Афеверки.

Помимо этого, на референдум будут приглашены иностранные наблюдатели из ДНР, ЛНР, Абхазии, Приднестровья, Южной Осетии и Силенда. Также бюллетени для голосования будут напечатаны на русском языке, однако, как позже выяснилось, все они были напечатаны с грубейшими орфографическими ошибками.

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