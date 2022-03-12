По дороге в Сувернет, на браузере «Яндекс»

Эксперты объясняют, что стоит за призывами Минцифры к «импортозамещению» в интернете.

9 марта россияне получили от Минцифры официальные рекомендации установить «Яндекс.Браузер», чтобы «иметь доступ ко всем сайтам и онлайн-сервисам, в том числе к порталу «Госуслуги». По заявлению Минцифры, «Госуслуги» и другие сайты могут перестать работать с любыми сертификатами безопасности интернет-ресурсов, кроме российских.

Корреспондентка «Новой» разбирается, может ли это быть началом «суверенного Рунета» — изолированной от Глобальной сети национального интернета.

«Угрозы приватности»

«Скачивайте Яндекс.Браузер или Атом, чтобы иметь доступ ко всем сайтам и защитить свои данные», — говорится на портале «Госуслуги». Однако защита данных от внешнего вмешательства в «Яндексе» под вопросом. «Мы не можем быть уверены в том, что будут делать представители государственных ведомств с нашим трафиком», — утверждает руководитель общественной организации «Роскомсвобода» Артем Козлюк.

«Роскомсвобода» называет реестр организаторов распространения информации (ОРИ) «реестром слежки за пользователями». Сервисы «Яндекса» попали в реестр ОРИ еще в 2014 году: там оказались «Яндекс.Почта», «Яндекс.Диск» и «Яндекс.МойКруг». С 2019 года туда были включены и оставшиеся продукты компании. «Яндекс» есть в реестре ОРИ, который наполняет Роскомнадзор по требованию ФСБ, так что компания собирает, хранит и предоставляет российским спецслужбам всю информацию обо всех действиях, взаимодействии их пользователей — не только метаданные, но и переписку, звонки, файлы», — поясняет Козлюк.

По его словам, пользователи не могут узнать, какую конкретно информацию может передать «Яндекс» спецслужбам — скорее всего, эта информация или секретная, или «для служебного пользования», поскольку компания ее не раскрывает, а в полугодовых отчетах Transparency Report дает лишь общие данные. «Нам не показывают, где «Яндекс» выдает данные, когда отказывает госорганам в выдаче и по каким причинам, — говорит Артем Козлюк.

— Мы не знаем, есть ли примеры, когда «Яндекс» пытается защитить пользователей от неправомерных действий со стороны государственных работников.

Поэтому априори мы предполагаем, что есть определенная угроза для наших данных при использовании продуктами компании». Помимо этого, объясняет руководитель «Роскомсвободы», есть и опасность атаки типа «человек посередине» (man in the middle): в любой момент в твой протокол шифрования может внедриться «закладка», с помощью которой можно расшифровывать трафик.

«Важно понимать, что даже если вы хорошо защищены или вам нечего скрывать, хотя это в корне неверно, вы ставите под угрозу не только себя, но и ваше окружение, ваши рабочие контакты, личные контакты близких. Скрывать от широкого круга лиц каждому человеку всегда есть что, и он это делает регулярно, поэтому надо заботиться о безопасности, в том числе в интернет-пространстве, и стараться пользоваться теми инструментами, включая веб-браузер, которые все-таки заслужили доверие и работают по общемировым стандартам, в том числе в области шифрования», — подытоживает Артем Козлюк.

Найдется не всё

«Яндекс.Браузер», как и браузеры других компаний, включает в себя поисковую систему, почту, новости и другие сервисы. Все они — от «Яндекса». Некоторые сервисы уличали в политической цензуре.

С 2016 года — после принятия закона о новостных агрегаторах — из «Яндекс.Новостей» исчезли новости от СМИ без лицензии (в их число входит, например, «Медуза», признанная иностранным агентом). Позже «Медуза» обнаружила, что «Яндекс» не показывал новости об акциях «Он вам не Димон» в России. Тогда компания заявила, что «новости об акциях протеста периодически появлялись на главной странице поисковой службы», а их временное отсутствие в топ-5 главных сюжетов «объясняется наличием других тем».

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин ранее говорил «Новой», что все медийные инструменты, которыми обладает «Яндекс», «уже сейчас цензурируются с согласия компании»: «Это добровольное ограничение. То, что со стороны власти предлагалось как компромисс, со стороны «Яндекса» было воспринято как задача, которую они начали рьяно выполнять. Под это сейчас подкладывается красивая история про то, что никакой цензуры не существует, «так работают наши алгоритмы».

По словам Артема Козлюка, фильтрует результаты и сам поисковик «Яндекса». «Компанию это обязывают делать законы, которые требуют исключать из поисковой выдачи запрещенные ресурсы: есть списки запретных слов, доменов и много чего еще. Роскомнадзор или другие ведомства могут также напрямую взаимодействовать с компанией, к сожалению, опять же это непрозрачная для общества информация. Так что это черный ящик: что-то их обязывают скрыть, что-то по звонку, что-то они сами удаляют, чтобы не лезть на рожон».

Фото: PhotoXpress

Переход к суверенному Рунету

С 2019 года в РФ действует закон о суверенном Рунете. Это значит, что российский интернет может быть изолирован и защищен от «внешних угроз»: например, от кибератак. По их словам, суверенный интернет — это лишь независимая инфраструктура для бесперебойного функционирования интернета в России. При этом «Роскомсвобода» считает, что закон был принят для цензуры на платформах иностранных компаний, в том числе Google, Twitter и Facebook.

Закон о «суверенном Рунете» действительно уже использовали для замедления и блокировки Twitter и Facebook, которые якобы «нарушают права жителей России». Артем Козлюк предполагает, что это может быть началом изоляции Рунета. «Мы видим, что государство сейчас планомерно идет к этому, и заблокированы уже практически все большие сервисы, остались Instagram и YouTube».

Однако, по его словам, пока говорить о том, что «Яндекс» станет заменой Google в изолированном Рунете, нельзя.

«Взять и заблокировать прямо сейчас все невозможно, блокировка сервисов Google ударит по самим государственным органам и коммерческим институтам. С одной стороны, они идут от меньших к большим, но уже на такой стадии, когда за совсем крупных игроков взялись. Я не удивлюсь, если через день-два в зависимости от политической ситуации и Instagram, и YouTube могут оказаться в реестре запрещенных сайтов и планомерно начаться их ограничение, то есть торможение трафика», — рассказывает Козлюк. По его мнению, российские сертификаты безопасности могут стать еще одним программно-аппаратным комплексом, который позволит ограничить доступ к зарубежным платформам.

Татьяна Колобакина, автор журнала DOXA

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