Мнение: Инвестиционные монеты, где взять чипы для карт и как переслать деньги из Европы в Россию

1. В «Школе капитализма» я рассказываю про инвестиции в золотые монеты, про несгораемую сумму и про метод Энгельгардта, который мог бы решить денежные проблемы очень многих россиян, если бы они были готовы его применить. Пара цитат:

https://sponsr.ru/capitalism/10777/Investicionnye_monety/

В российских обменниках, полагаю, золото тоже теперь появится. С политической точки зрения это ожидаемо — от долларовой системы нам надо отвязываться, а золото нам интересно, в том числе потому что оно добывается внутри самой России. Опять-таки, Запад может в любой момент отказаться принимать золото, отчеканенное на наших монетных дворах. Обходить санкции Запада, перечеканивая золото в условной Турции, не так удобно, как продавать золото населению внутри страны.

Пока что я полагаю полноценный переход России на золотой рубль маловероятным, — позже расскажу почему, — но практику замены долларов на золото я поддерживаю и считаю весьма разумной.

Так вот, если вы захотите завтра купить золото, у вас будет с десяток вариантов. В ноябре я уже перечислял некоторые из них…

https://sponsr.ru/capitalism/10907/Nesgoraemaya_summa/

Большие кризисы пробуют Россию на прочность каждые несколько лет. 1992, 1998, 2008, 2014, 2020, 2022. На кризисы общие надо наложить ещё и личные приключения. Болезни, увольнения, разводы, суды, уход крупных клиентов, раздел бизнеса и тому подобное. Сегодня ходишь гоголем и снисходительно поглядываешь на обывателей, а завтра с искажённым лицом прикидываешь, на сколько лет назад тебя отбросил последний поворот судьбы.

В такие кризисные моменты в головах у инвесторов могут сидеть две мысли, правильная и неправильная.

Неправильная мысль — «какой я дурак, надо было на все деньги купить опционы 15 февраля, когда они стоили по 1000 рублей, и продать их 24 февраля, когда они стоили уже 50 тысяч, а биржи ещё работали. Я бы заработал сейчас икс-50, часть денег переложил бы в подешевевшие акции, на часть денег купил бы хорошую квартиру, и ещё сдачи хватило бы на роскошный автомобиль»…

https://sponsr.ru/capitalism/11226/Pochemu_my_otkazyvaemsya_ot_normalnogo_zarabotka/

Когда химик Александр Энгельгардт приехал в деревню, чтобы лично погрузиться в крестьянский быт, он довольно скоро увидел, что помещики маются ерундой. Беззаботные помещики из века в век сеяли рожь и овёс, держали скот для навоза и, вообще, жили по инерции, подобно своим отцам и дедам.

Нехитрый расчёт показал химику, что надо сеять лён. Крестьяне были против, — обыватель всегда против перемен, — но Энгельгардт проявил твёрдость и настоял на своём. Первый урожай получился относительно скромным, так как земляные блохи погрызли ростки, но всё же свои 35 рублей с десятины «инноватор» заработал. Я ставлю «инноватор» в кавычки, так как большая часть «инноваций» Энгельгардта заключалась в изучении журналов по агрономии и в применении советов оттуда на практике. Рекомендую, кстати, прочесть «Письма из деревни» целиком, там ещё много всего поучительного…

2. Импортозамещение пластиковых карт в России пошло настолько быстрыми темпами, что чипов для карт собственного производства стало не хватать, хотя ранее карты «Мир» были обеспечены отечественными чипами:

https://lenta.ru/news/2022/03/11/plastikcard/

Российские банки заказали у Минпромторга 120 миллионов заготовок для выпуска пластиковых карт — эта цифра в 6 раз превышает среднюю годовую потребность кредитных организаций, пишет «Коммерсантъ». Однако поставки чипов для карт из-за рубежа остановились из-за санкций, а единственный российский производитель «Микрон» не сможет удовлетворить такой спрос, считают эксперты. В связи с этим банкам придется искать альтернативные пути выхода из положения.

В марте состоялось большое совещание с участием Минпромторга, Банка России, ряда кредитных организаций и производителей, имеющих отношение к выпуску банковских карт. На встрече присутствовали такие крупные банки, как Альфа-банк, ВТБ, Газпромбанк, МКБ, банк «ФК Открытие», Россельхозбанк, Сбербанк и Совкомбанк. Главной темой совещания была выросшая потребность банков в платежных картах.

ЦБ признал, что России необходимо увеличить объем заготовок и чипов для банковских карт. Регулятор совместно с Минпромторгом и участниками рынка уже начал работу над этой задачей. Тем не менее большую часть чипов российские производители карт закупали за границей, а в России их производит только зеленоградская компания «Микрон». Источник «Ъ» заявил, что типичный объем рынка российских банковских карт составляет около 20 миллионов штук в год, и завод сможет удовлетворить этот спрос. Однако в последние дни спрос на чипы вырос в разы — банки стараются запастись картами на случай, если импорт возобновится нескоро.

Будем надеяться, что производство чипов удастся оперативно расширить. Также можно предложить гражданам активнее пользоваться виртуальными картами.

3. Читатели спрашивают, как можно сейчас переслать деньги из Европы в Россию — физлицу либо ИП. Раньше работали Wise и Paysend, но сейчас они, как мне пишут, приостановили платежи. Возможно, остались какие-нибудь другие способы?