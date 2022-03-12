 

Паулина Андреева сыграет Роксану в новой постановке “Сирано де Бержерак” в МХТ им. А.П. Чехова

12.03.2022, 17:15, Разное
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В МХТ им. А.П. Чехова готовят новый спектакль. Режиссер Егор Перегудов представит свою версию знаменитой героической комедии Эдмона Ростана “Сирано де Бержерак” на Основной сцене театра 19 и 20 марта. Над сценографией работает Владимир Арефьев, пьеса будет идти в переводе Владимира Соловьева.  

Главные роли в постановке достались ведущим актерам труппы. Сирано сыграет Юрий Чурсин, Кристина – Кульма Котрелев, а Роксану – Паулина Андреева. Также в спектакле заняты Игорь Золотовицкий, Александр Усов, Антон Ефремов, Никита Бурячек и другие.

“Сирано де Бержерак” – пьеса в стихах про поэта и поэзию, про поэтическое восприятие мира. В эпитафии, которую Сирано сочинил для себя, есть такие слова: “Он был поэтом, но поэм не создал!.. Но жизнь свою зато он прожил, как поэт!“ Это принципиально важная для нас тема – разговор о поэтическом восприятии реальности в сегодняшнем мире. Мы стремимся расширить границы этой истории, пытаемся войти внутрь – и тоже стараемся жить немножко как поэты. В спектакле задействованы не только актеры театра, но и студенты Школы-студии МХАТ – и мы все вместе сочиняем стихи, музыку, и спектакль прорастает зонгами – наивными, яростными и очень талантливыми. По способу высказывания хочется приблизиться к любимовскому Театру на Таганке, когда он был молодым, бескомпромиссным и очень внятным, – сказал режиссер Егор Перегудов о будущей постановке. 

Паулина АндрееваЮрий Чурсин и Паулина Андреева 



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